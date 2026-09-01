باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، امروز سه شنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان قم، با تأکید بر نقش کلیدی این پلیس در معادلات اقتصادی کشور، از اتخاذ راهبرد جدید برای تأمین امنیت فعالیت‌های تجاری و تولیدی در سراسر ایران خبر داد.

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی، امنیت اقتصادی را خط مقدم دفاع در برابر جنگ اقتصادی دشمن خواند و تصریح کرد: امروز تأمین امنیت فعالان اقتصادی، از نقطه ورود کالا در مرزهای زمینی و دریایی تا مراکز توزیع و تولید در عمق کشور، به عنوان دو مأموریت راهبردی در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفته است.

سردار رحیمی در این نشست با یادآوری وقایع اخیر، از هدف‌گیری حدود ۵۰۰ مقر و پاسگاه پلیس در جریان ناآرامی‌های گذشته سخن گفت و افزود: دشمن با طراحی عملیات روانی و میدانی، در صدد تضعیف بازوی اجرایی نظم و امنیت کشور بود، اما امروز با حضور هوشمندانه مأموران، امنیت پایدار در مسیرهای اقتصادی احیا شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، فعالان بخش خصوصی، تولیدکنندگان و اصناف را ستون‌های اصلی مدیریت جنگ اقتصادی توصیف کرد و بر لزوم تعامل نزدیک دستگاه‌های نظارتی با بدنه اقتصاد کشور تأکید نمود. وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی مسئولان دولت، گفت: دولتمردان با وجود تنگناها، جانانه پای کار ایستاده‌اند و همین همراهی، سرمایه اجتماعی گران‌بهایی است که باید قدر بدانیم.

در پایان این نشست، سردار رحیمی با دعوت به همدلی و وفاق ملی، خاطرنشان کرد: تنها با اتحاد و انسجام درونی است که می‌توان توطئه‌های پیچیده دشمن را خنثی کرد.

هم‌زمان، اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های استان، امنیت را پیش‌نیاز اصلی رونق سرمایه‌گذاری دانست و تأکید کرد: فضای امن و باثبات برای فعالان اقتصادی، موتور محرکه اشتغال و توسعه پایدار در استان قم خواهد بود.