در پی گلایه حسین عبدی از عدم همکاری باشگاه‌ها با تیم امید برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا، فدراسیون فوتبال با درخواست سرمربی تیم امید برای تعویق هفته هفتم لیگ برتر موافقت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- اختلاف‌نظر میان کادر فنی تیم ملی امید و باشگاه‌های لیگ برتری، سرانجام پای مهدی تاج را به میان کشید. حسین عبدی، سرمربی تیم امید که از روند تعامل باشگاه‌ها گلایه‌مند بود، در دیدار امروز خود با رئیس فدراسیون فوتبال خواستار مداخله جدی برای تسهیل در آماده‌سازی این تیم شد.

خروجی فوری این نشست، لغو هفته هفتم لیگ برتر بود؛ اما هنوز خبر قطعی از فدراسیون فوتبال منتشر نشده است،تصمیمی که اگرچه مسیر را برای اردوی تیم امید هموار می‌کند، اما نشان‌دهنده چالش‌های عمیق در تقویم مسابقاتی فوتبال ایران است. در این جلسه، علاوه بر موضوع تعویق بازی‌ها، جزئیات اردو‌های پیش رو و استراتژی فدراسیون برای اعزام تیم ملی به بازی‌های آسیایی ناگویا نیز نهایی شد. اکنون باید دید باشگاه‌ها نسبت به این تغییر تقویم و از دست دادن زمان بازی‌های رسمی چه واکنشی نشان خواهند داد.

برچسب ها: لیگ برتر ، تیم ملی امید
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