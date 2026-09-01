وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، با تاکید بر اهمیت دیپلماسی فرهنگی نسبت به دیپلماسی سیاسی آن، گفت: دیپلماسی فرهنگی پایدارترین راه ارتباط کشور‌ها است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، درمراسم نخستین دوره «جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی و عمومی» با تاکید بر اهمیت دیپلماسی فرهنگی نسبت به دیپلماسی سیاسی آن، گفت: دیپلماسی فرهنگی پایدارترین راه ارتباط کشورهاست.دیپلماسی فرهنگی رسالت اصلی، اقناع سازی و اجماع سازی و همراه‌سازی افکار عمومی جهانیان نسبت به فرهنگ غنی ایرانی است و رسالت تامین منافع ملی و منافع دینی را با ابزار فرهنگ دارد.

صالحی امیری، با طرح این سوال که آیا نسبتی بین دیپلماسی فرهنگی و سیاسی وجود دارد؟ اظهار کرد: دیپلماسی فرهنگی مقدم بر دیپلماسی سیاسی است، دیپلماسی فرهنگی مبتنی بر روابط کشورهاست که سیاست را متاثر می‌کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با انتقاد از غفلت گذشته در بهره‌گیری از ظرفیت عظیم جامعه ایرانیان خارج از کشور، بر لزوم تغییر متدولوژی و نگاه در دیپلماسی فرهنگی تاکید کرد و گفت: راهبرد اصلی ما، برقراری پیوند فرهنگی و اعتمادسازی برای بازگشت ایرانیان به خانه است.

صالحی‌امیری در تشریح سیاست‌های جدید این وزارتخانه در قبال ایرانیان مقیم خارج، اظهار داشت: ما نیازمند یک تغییر نگاه جدی در دیپلماسی فرهنگی هستیم؛ باید مشخص کنیم که در خارج از کشور بر چه گروه‌هایی باید تمرکز کنیم.

وی با اشاره به جمعیت هفت تا ۹ میلیونی ایرانیان در سراسر جهان، افزود: اگر نتوانیم با هم‌وطنان خود در خارج از کشور دیپلماسی برقرار کنیم، چگونه انتظار داریم با جهانیان به تعامل دیپلماتیک برسیم؟ در حالی که کشور‌های دیگر نظیر هند، فرانسه، لبنان و چین، ایرانیان (دیاسپورا) خود را کانون توسعه روابط و دیپلماسی قرار داده‌اند، ما از این ظرفیت بزرگ غافل مانده‌ایم.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از عزم دولت چهاردهم برای بازسازی این روابط خبر داد و تصریح کرد: با تدبیر رئیس‌جمهور، شورای عالی ایرانیان تشکیل شده و ستاد آن در وزارت امور خارجه مستقر است. در همین راستا پنج کارگروه اساسی در حوزه‌های فرهنگی، علمی، دیپلماسی و حقوقی، گردشگری و ایران‌شناسی فعال شده است تا روابط ما با هم‌وطنانمان بازسازی شود.

وی گفت: اکنون بر «استراتژی ارتباط فرهنگی» تمرکز داریم. در این رویکرد، نگاه‌های اقتصادی و سیاسی در اولویت‌های بعدی قرار دارند و آنچه در کانون توجه ماست، برقراری پیوند فرهنگی است. اولویت ما در شورای عالی ایرانیان، استفاده از زبان گفت‌و‌گو و اقناع است. ما به دنبال پهن کردن فرش قرمز برای ایرانیان هستیم تا با حضور در خانه خود و گفت‌و‌گو با اقوام و همکارانشان، از وقوع هرگونه انقطاع فرهنگی جلوگیری کنند.

وی اظهار کرد: در تحلیل نقش ابزار‌های نوین سیاست خارجی، «دیپلماسی فرهنگی» به عنوان مصداق اعلای «قدرت نرم» شناخته می‌شود. اگر دیپلماسی سیاسی، ناظر بر روابط دولت‌ها و ضرورت‌های امنیتی باشد، دیپلماسی فرهنگی، ناظر بر روابط ملت‌ها و ابزاری برای «اقناع، اجماع و ابراء» افکار عمومی جهان است.دیپلماسی فرهنگی از همین رو پایدارترین شیوه ارتباطی است؛ چرا که در حالی که دولت‌ها و روابط سیاسی با تغییر ساختار‌های قدرت دگرگون می‌شوند، پیوند میان ملت‌ها و تبار فرهنگی آنها تداوم می‌یابد.

برچسب ها: دیپلماسی عمومی ، دیپلماسی فرهنگی ، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری
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