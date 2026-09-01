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استرس، تغذیه و کم‌تحرکی؛ سه ضلع خطر دیابت + فیلم

دیابت فقط یک بیماری ارثی نیست و عوامل مختلفی از سبک زندگی و استرس تا برخی بیماری‌ها می‌توانند در بروز آن نقش داشته باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیابت انواع مختلفی دارد و برخلاف تصور رایج، تنها به عوامل ارثی محدود نمی‌شود؛ استرس، کم‌تحرکی و برخی بیماری‌ها مانند اختلالات پانکراس نیز می‌توانند در بروز یا تشدید آن نقش داشته باشند. به همین دلیل، شناخت عوامل خطر و توجه به سبک زندگی سالم، بخش مهمی از پیشگیری و کنترل دیابت است.

فعالیت بدنی منظم، دوری از استرس و دود، تغذیه متعادل و رعایت اعتدال در مصرف مواد غذایی، از اصول مهم زندگی سالم برای افراد مبتلا به دیابت است. حذف یا محدودکردن قند و شکر و چربی‌های مضر و مصرف متعادل گروه‌های مختلف غذایی، می‌تواند به مدیریت بهتر قند خون و حفظ سلامت عمومی کمک کند.

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