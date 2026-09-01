چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان و یازدهمین دوره مسابقات فرهنگیان سراسر کشور در دارالقرآن معراج تبریز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - در چهل و چهارمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز دانش آموزان و یازدهمین دوره مسابقات فرهنگیان سراسر کشور از هزار و ۷۵۰ دانش آموز شرکت کننده ۷۹ نفر به مرحله کشوری راه یافتند که در رشته‌های دانش آموزی بخش آوایی (حفظ، قرائت، اذان، مداحی و دعاخوانی، بخش پژوهشی (انشای نماز، احکام، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، تفسیر و گفتمان مهدوی) با هم به رقابت پرداختند.

در بخش مسابقات فرهنگیان نیز از ۲۸۰ نفر شرکت کننده در رشته‌های حفظ، قرائت تحقیق، روش تدریس احکام و نهج البلاغه ۹ نفر به مرحله کشوری راه یافتند.