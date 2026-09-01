باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هزینه‌های انرژی را در انگلیس به شدت افزایش داده و فشار جدیدی بر خانوار‌هایی که از قبل با بحران هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، وارد کرده است. نهاد تنظیم‌گر انرژی انگلیس اخیراً از افزایش ۴ درصدی سقف قیمت انرژی از اول اکتبر ۲۰۲۶ خبر داده است که علت اصلی آن، افزایش شدید قیمت عمده گاز و گاز مایع در پی حملات نظامی به ایران و بسته شدن تنگه هرمز است.

بر اساس این گزارش، یک خانوار با مصرف انرژی معمولی، سالانه حدود ۶۰ پوند (۸۰ دلار) بیشتر پرداخت خواهد کرد. این افزایش در حالی رخ می‌دهد که انگلیس همچنان به شدت به واردات انرژی وابسته است و کارشناسان هشدار می‌دهند که این بحران تنها یک نوسان موقتی نیست. یک محقق ارشد شورای آتلانتیک، تأکید کرده است که بازگشت به شرایط عادی در تنگه هرمز غیرممکن است و هرگونه توافق با ایران، وضعیت موجود را تغییر داده است.

جک برت، دانشجوی دکترا در دانشگاه کمبریج، نیز اشاره کرده است که مصرف‌کنندگان انگلیسی ناگزیرند «حق بیمه ریسک» را برای تأمین انرژی بپردازند. پیش از جنگ، حدود یک‌پنجم از نفت و گاز جهان از تنگه هرمز عبور می‌کرد، اما بسته شدن این آبراه توسط ایران در واکنش به حملات اولیه آمریکا و اسرائیل، بحران انرژی جهانی را تشدید کرده است. کتابخانه مجلس عوام انگلیس نیز پیش‌بینی کرده بود که هزینه‌های بالاتر انرژی، فعالیت اقتصادی این کشور را تضعیف خواهد کرد.

در حالی که دولت انگلیس با کاهش مالیات بر قبوض برق سعی در کاهش فشار بر مردم دارد، کارشناسان معتقدند که این اقدامات مشکلات اساسی را حل نمی‌کند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که قدرت خرید خانوار‌های انگلیسی تا پایان سال ۲۰۲۷ تا ۲۴۰۰ پوند کاهش یابد و چشم‌انداز تاریکی برای بخش انرژی این کشور ترسیم شده است. این تحولات، بار دیگر نشان می‌دهد که تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، نه تنها منطقه خاورمیانه، بلکه اقتصاد و زندگی مردم کشور‌های دورتر از جمله انگلیس را نیز تحت تأثیر مخرب خود قرار داده است.

منبع: الجزیره