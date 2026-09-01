رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح تأکید کرد: اتکا به توان داخلی و جوانان نخبه لازمه پاسخگویی به‌موقع، انقلابی و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  در پیام سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء خطاب به امیر سرتیپ علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور آمده است: دهم شهریور ماه، یادآور حماسه‌سازانی است که با نگاه بلند آسمانی و همت والای خود، مرز‌های بیکران هوایی میهن عزیزمان را به سنگرِ امنیت و عزت تبدیل کردند و این روز بزرگ که مزین به نام پدافند هوایی است، تجلیِ غیرت، دانش و ایستادگیِ رادمردانی است که در سایه توکل به خداوند متعال و تحت مقام عظمای ولایت فقیه و فرمانده کل قوا (مدظله‌العالی)، پاسدارِ حریمِ جمهوری اسلامی ایران هستند.

در ادامه این پیام آمده است: اینجانب با تبریک صمیمانه این روز غرورآفرین به جنابعالی و تمامی کارکنان غیور، متخصص و ولایتمدار نیروی پدافند هوایی، تأکید می‌کنم که انتظارات کلیدی مندرج در فرمان انتصاب شایسته جنابعالی از سوی فرمانده معظم شهید کل قوا (قدس‌سره)، چراغ راهی روشن برای تحول و تعالی این نیروی راهبردی بویژه در شرایط خطیر امروز کشور است که ایران عزیز در فضای جنگ تحمیلی سوم امریکایی صهیونی قرار دارد.

سرلشکر عبداللهی در پیام خود تاکید کرده است: بی‌گمان توانمندی‌های دفاعی کشور در عرصه هوا، مرهون اجرای دقیق همان منویات و نیز انتظارات خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا حضرت آیت الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با تمرکز بر راهبرد‌های پدافند تهاجمی و شبکه‌سازی یکپارچه، فعال و پویا و پیش‌دستانه بودن پدافند، همچنین اتصال تمامی لایه‌های شناسایی، راداری و موشکی در قالب یک شبکه هوشمند و مقاوم برای رهگیری و خنثی‌سازی هرگونه تهدید احتمالی در دورترین نقاط، بومی‌سازی و هوشمندسازی سامانه‌ها با توسعه فناوری‌های نوین و بکارگیری سامانه‌های مختص به جنگ الکترونیک و سایبری است.

در ادامه پیام رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح آمده است: بی‌تردید اتکا به توان داخلی و جوانان نخبه برای ارتقاء توان رزم الکترونیک و سایبری پدافند به منظور تداوم بازدارندگی فعال در برابر تهدیدات روزافزون دشمنان و همچنین ارتقاء آمادگی رزمی و تربیت نیروی انسانی تراز انقلاب اسلامی با برنامه‌ریزی دقیق و پرورش فرماندهان و کارکنانی بصیر، مجاهد و آشنا به فنون نوین دفاعی و در نهایت هم‌افزایی با سایر قوای مسلح در راستای راهبرد کلان ستاد کل نیرو‌های مسلح مبنی بر پاسخگویی به‌موقع، انقلابی و مؤثر به هر سطح و نوع از تهدیدات متعارف و نوین نظامی، شناختی و ترکیبی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در هماهنگی و همافزایی با قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) است.

در پایان این پیام آمده است: با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان والامقام پدافند هوایی، از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی و آحاد کارکنان رشید آن نیرو در این مسیر راهبردی را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و رهنمود‌های حکیمانه فرمانده معظم کل قوا (حفظه‌الله) مسئلت دارم.

برچسب ها: ستاد کل نیروهای مسلح ، توان دفاعی کشور
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