باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در بیشکک (پایتخت قرقیزستان)، دیدگاه کشورش را درباره تحولات منطقه، اجرای تفاهمنامه پایان جنگ، وضعیت فلسطین، شبهقاره هند، افغانستان و چشمانداز همکاریهای دوجانبه و چندجانبه در چارچوب این سازمان تشریح کرد.
وی با اشاره به حمله به ایران (به عنوان یکی از اعضای سازمان) در اوایل سال جاری و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی آن، گفت که این اقدام به بحرانی بزرگ در منطقه انجامید. نخستوزیر پاکستان تأکید کرد که مسدود شدن مسیرهای حملونقل در پی این بحران، معیشت جهانی را تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از کشورها از جمله پاکستان، پیامدهای منفی آن را تجربه کردهاند.
شریف با تأکید بر اینکه پاکستان قویاً به دنبال صلح است، گفت که این کشور به مأموریت خود برای میانجیگری و تسهیلگری صادقانه ادامه خواهد داد. وی دیپلماسی را تنها راهکار بادوام برای برونرفت از بحران دانست و بر اجرای تفاهمنامه اسلامآباد به عنوان گامی مؤثر در برقراری صلح و ثبات تأکید کرد.
نخستوزیر پاکستان در مورد پیمان مشترک دفاعی با عربستان و ترکیه نیز توضیح داد که این پیمان طبیعتی دفاعی دارد و علیه هیچ کشوری طراحی نشده و برای رویارویی یا تفرقه برنامهریزی نشده است. وی همچنین با ابراز نگرانی عمیق از اوضاع غزه و کرانه باختری، خواستار توقف جنگ علیه فلسطینیان و پایبندی جامعه جهانی به تعهدات خود در قبال مردم فلسطین شد.
منبع: آناتولی