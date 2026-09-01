باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یک نظرسنجی جدید که توسط دانشگاه ماساچوست امهرست بین ۲۱ تا ۲۶ آگوست انجام شد، ناامیدی عمیق آمریکاییها از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و جنگ او علیه ایران، همراه با پیامدهای مستقیم اقتصادی آن بر زندگی روزمره آنها را نشان داد.
در مقالهای که در وبسایت Informed Comment منتشر شد، این تحلیل نشان داد که تلاشها برای جلب حمایت رسانهای از رئیسجمهور ترامپ و جنگ او، چه از طریق خرید و تخریب CBS به عنوان یک سازمان خبری معتبر و چه از طریق پلتفرمهای شرکت خبری روپرت مرداک (مانند فاکس نیوز و وال استریت ژورنال)، در گمراه کردن افکار عمومی با شکست فاحشی مواجه شده است.
تلاشهای بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل و حضور گسترده او در رسانهها، نتوانسته است موضع مردم آمریکا را در مورد امکان وقوع چنین جنگی تغییر دهد. در عوض، این تلاشها، اعتقاد اکثر آمریکاییها را مبنی بر لزوم قطع روابط اقتصادی و نظامی با رژیم تروریستی اسرائیل تقویت کرده است.
بر اساس نتایج نظرسنجی، ۶۸ درصد از پاسخدهندگان معتقدند که ترامپ در مدیریت جنگ با ایران به طرز فجیعی شکست خورده است، ۵۵ درصد آن را بسیار بد و ۱۳ درصد آن را نه چندان خوب ارزیابی کردند.
در مورد خود جنگ، اکثریت ۵۴ درصد مخالفت شدید یا متوسطی با شروع آن ابراز کردند، در حالی که ۲۰ درصد نظر روشنی نداشتند. این بدان معناست که تقریبا سه چهارم آمریکاییها با جنگ مخالفند یا از آن حمایت نمیکنند، در حالی که تنها یک چهارم از افراد مورد بررسی معتقدند که واشنگتن باید این جنگ را آغاز میکرد و در آن پیروز میشد.
در همین زمینه، ریموند لاراجا، دانشیار و مدیر مسئول این نظرسنجی در دانشگاه، تایید کرد که «آمریکاییها دیدگاه بسیار منفی نسبت به ترامپ در مورد وضعیت ایران دارند» و خاطرنشان کرد که تنها یک چهارم آمریکاییها معتقدند که او مسئله ایران را به خوبی مدیریت میکند، شکاف واقعی بین پایگاه تندرو ترامپ که از شعار «آمریکا را دوباره بزرگ میکنیم» (ماگا) حمایت میکنند و تقریبا بقیه مردم به طور فزایندهای در حال افزایش است.
در مورد مدیریت اتحادهای بینالمللی و سیاست خارجی، حدود دو سوم از شرکتکنندگان (۶۴ درصد) احساس میکردند که تعاملات ترامپ با متحدان منفی بوده است ۵۲ درصد پاسخ دادند: «اصلا خوب نیست» و ۱۲ درصد پاسخ دادند «خیلی خوب نیست».
از نظر اقتصادی، ۸۰ درصد از افراد مورد بررسی گزارش دادند که جنگ علیه ایران مستقیما قیمت بنزین و مواد غذایی را افزایش داده است.
منبع: المیادین