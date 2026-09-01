شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای آستان مقدس حضرت سلطان ولی بن موسی الکاظم (ع) در شهرستان راوند استان اصفهان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - آستان مقدس حضرت سلطان ولی بن موسی الکاظم (ع) در شهرستان راوند از توابع شهرستان کاشان استان اصفهان واقع شده است. این دیار عالم پرور و ولایت مدار از دیر باز مهد ولایت اهل بیت و سکونت امامزادگان بوده است. ضریح مطهر این بقعه متبرکه در وسط هشت ستون که حاملِ گنبد بوده و آرامگاه امامزاده را احاطه کرده با نمای کاشی کاری، سنگ کاری نقش آیات قرآن و بخشی از مناجات امیرالمؤمنین (ع)، فضای دل انگیزی را در حرم ایجاد کرده است.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سید شهاب مرتضوی - اصفهان

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برچسب ها: اماکن زیارتی ، بقاع متبرکه ، سوژه خبری
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