خبری عکس باشگاه خبرنگاران جوان

نخستین دوره جایزه دیپلماسی

نخستین دوره جایزه دیپلماسی
عکاس الهام رضایی
تاریخ انتشار ۱۰ شهريور ۱۴۰۵ ۱۷:۴۷
کد خبر
۹۱۲۴۸۸۴
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مراسم نخستین دوره "جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی و عمومی"، با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. در این برنامه از برگزیدگان در بخش‌های مختلف تقدیر شد.

نخستین دوره جایزه دیپلماسی

مراسم نخستین دوره "جایزه جهانی دیپلماسی فرهنگی و عمومی"، با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد. در این برنامه از برگزیدگان در بخش‌های مختلف تقدیر شد.
۱۰ / ۰۶ / ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۷
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برچسب ها: دیپلماسی ، معاون اول رئیس جمهور ، جایزه جهانی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۸ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
سررررررررباز نظام نیست بهش جایزه بدن
۰
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