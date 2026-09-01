باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - میثم جعفرزاده مدیرعامل گروه توسعه انرژی نفت و گاز لاوان در مراسم بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی کاشمر، با اشاره به روند شکل‌گیری برنامه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی این مجموعه اظهار کرد: در ابتدای این مسیر، زمانی که در جلسات اولیه هدف‌گذاری ۳۰۰۰ مگاوات مطرح شد، این عدد برای فعالان صنعت برق بسیار بزرگ بود؛ چرا که ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور در آن مقطع حدود ۹۲۰ مگاوات بود و هدف‌گذاری جدید، بیش از سه برابر ظرفیت موجود را شامل می‌شد.

او افزود: در آن مقطع، گاهی درباره وسعت مورد نیاز برای اجرای نیروگاه‌های خورشیدی صحبت می‌کردیم و به این موضوع اشاره می‌شد که هر مگاوات نیروگاه خورشیدی به حدود یک و نیم هکتار زمین نیاز دارد، اما امروز شاهدیم که این هدف‌گذاری از مرحله ایده و برنامه عبور کرده و وارد مرحله اجرا شده است.

جعفرزاده با اشاره به شرایط دشوار تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها ادامه داد: در مقطعی که بسیاری از مجموعه‌هایی که در حوزه انرژی خورشیدی ورود کرده بودند، به دلیل شرایط اقتصادی و محدودیت‌های منابع مالی از ادامه مسیر منصرف شدند، عزم و اراده گروه ما برای ادامه این مسیر بسیار جدی بود.

او با بیان اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در شرایط دشوار کشور نیز متوقف نشده است، گفت: مبنای ما از این به بعد باید «روایت پیشرفت و قدرت» باشد؛ به این معنا که در روز‌های جنگ و شرایط بحرانی نیز پروژه‌های ما متوقف نشوند.

جعفرزاده خاطرنشان کرد: برای مجموعه لاوان یک اصل اساسی تعریف کرده‌ایم و آن اینکه «مگاواتی که به شبکه وصل می‌شود برای ما مهم است، نه مگاواتی که روی کاغذ نوشته می‌شود.»

او با اشاره به مشکلات موجود در مسیر اجرای پروژه‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: با وجود چالش‌های متعدد در حوزه صدور مجوزها، تأمین مالی، تأمین تجهیزات و مسائل اجرایی، روند توسعه پروژه‌های خورشیدی مجموعه متوقف نشده است.

او ادامه داد: در حال حاضر در پروژه دهاقان، ۱۰۰ مگاوات پایه‌کوبی به پایان رسیده، در پروژه خورموج بوشهر ۵۰ مگاوات پایه‌کوبی و سازه‌گذاری انجام شده، در سیرجان نیز ۴۰ مگاوات پایه‌کوبی به پایان رسیده و در پروژه رازی نیز ۲۰ مگاوات پایه‌کوبی انجام شده است.

او با اشاره به روند اجرای نیروگاه خورشیدی کاشمر گفت: پروژه کاشمر نمونه‌ای از همین رویکرد است. این پروژه در شرایطی اجرا شد که تأمین تجهیزات و انتقال آنها به محل پروژه با دشواری‌های متعددی همراه بود، اما حتی برای یک روز نیز روند اجرای پروژه متوقف نشد.

جعفرزاده افزود: امروز نباید نیروگاه خورشیدی کاشمر را صرفاً یک پروژه سه مگاواتی ببینیم؛ بلکه باید به زمان و شرایطی که این پروژه در آن اجرا شد توجه کنیم. در کنار بهره‌برداری از این نیروگاه سه مگاواتی، امروز شاهد آغاز عملیات اجرایی یک واحد چهار مگاواتی نیز هستیم و ظرفیت ۱۰ مگاواتی دیگری نیز برای این مجموعه پیش‌بینی شده است. در مجموع، ظرفیت توسعه نیروگاه خورشیدی در کاشمر می‌تواند به ۱۷ مگاوات برسد و در صورت فراهم شدن شرایط شبکه و همراهی مسئولان، این ظرفیت قابلیت افزایش تا بیش از ۵۰ مگاوات را نیز خواهد داشت.

او اظهار کرد: این پروژه با همراهی و تلاش مجموعه‌های مختلف و در مدت چند ماه به بهره‌برداری رسید و امیدواریم نیروگاه خورشیدی کاشمر، آغازگر مسیر توسعه ظرفیت‌های بزرگ‌تر انرژی‌های تجدیدپذیر در این منطقه و کشور باشد.

افتتاح نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی کاشمر

نیروگاه خورشیدی ۳ مگاواتی کاشمر با هدف کمک به تأمین پایدار انرژی و توسعه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، افتتاح شد؛ پروژه‌ای که گامی عملی در مسیر توسعه انرژی پاک و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی به شمار می‌رود.

این نیروگاه در مدت حدود چهار ماه به مرحله بهره‌برداری رسید و به شبکه برق متصل شد؛ تجربه‌ای که نشان می‌دهد پروژه‌های انرژی خورشیدی می‌توانند با تأمین مالی و مدیریت اجرایی مناسب، در زمان کوتاه به نتیجه برسند.