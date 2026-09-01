جوان ۲۲ ساله کرمانی زمین ۲۴۵ متری به ارزش ۹ میلیارد تومان را برای خدمت به امام زمان (عج) وقف مسجد جمکران کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سید محمدهادی تهامی‌پورزرندی، متولد ۲۶ آذر ۱۳۸۲، در اقدامی قابل توجه یک قطعه زمین ۲۴۵ مترمربعی در شهر کرمان را به ارزش تقریبی ۹ میلیارد تومان وقف آستان مقدس مسجد جمکران کرد.

این ملک با نیت وقف مهدوی و در راستای گسترش معارف اهل‌بیت (ع) و فعالیت‌های فرهنگی به آستان مقدس مسجد جمکران اختصاص یافته است.

این اقدام، نمونه‌ای از گرایش نسل جوان به سنت وقف و تبدیل بخشی از سرمایه شخصی به یک ظرفیت ماندگار برای فعالیت‌های فرهنگی و دینی به ویژه ترویج معارف مهدوی است.

منبع:روابط عمومی مسجد مقدس جمکران

برچسب ها: مسجد مقدس جمکران ، وقف زمین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۵
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۱ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
آدم برای پول خودش تصمیم بگیره یک کار خیر انجام بده بازم یک عده ای ناراحت میشوند عجب روزگاری شده ؟
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۷ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
خدا خیرش بده
۵
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۷ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
خوش به سعادتش. التماس دعا
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۶ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
با این اوصاف دیگر نباید گفت مسجد جمکران باید گفت شهر جمکران
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
میثم
۲۰:۴۵ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
بادآورده
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
جوان ۲۲ ساله از کجا اورده زمین ۹ میلیاردی
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۰ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
این جوان از چند سالگی کار کرده این زمین را خریده
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۰ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
جوان ده هشتادی از چندسالگی کار کرده که ۹میلیارد سرمایه داره؟به ماهم راهشو نشون بدین پولدار بشیم زمین وقف کنیم
۱۲
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۰ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
ارث پدر مگه همه نیاز به کار دارند بعد تو این گرونی نه میلیاردارزشش شما حساب کن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۲ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
یه همچنین کاری کرده بعد حتی حاضر نیستید چهره شو پخش کنید !!!!
شماها دیگه کی هستید
۴
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۴ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
درود بر این جوان کرمانی
۶
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۳ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
والا خوش به حالش که اینقدر ثروتمنده
اگر ما هم داشتیم و ثرونتمند بودیم میدادیم
۸
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۸ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
بنازم به این تواضع
۶
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۳ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
کار بهتری میتونست با این زمین انجام بده
مثلا مرکز درمانی ، مدرسه ، دارالایتام و صدها مورد دیگر
امام هیچ نیازی به زمین و نذورات و موقوفات ندارد .
همه چی داره و به دیگران هم خواهد داد
۱۵
۲۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۶ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
دلش خواسته این کارابکنه ازخودش بوده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۱ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
شاید وقف این زمین هم اینطور بشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۱ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
یه دهه هشتادی از کجا آورده اين همه مال و منال و ؟
۹
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۴ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
ازارث یاهرجاکه بوده مهم نیست مهم نیت خوبشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۱ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
ارث
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
طفلک
۱۰
۷
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۱۲
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