جوان ۲۲ ساله کرمانی زمین ۲۴۵ متری به ارزش ۹ میلیارد تومان را برای خدمت به امام زمان (عج) وقف مسجد جمکران کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -سید محمدهادی تهامیپورزرندی، متولد ۲۶ آذر ۱۳۸۲، در اقدامی قابل توجه یک قطعه زمین ۲۴۵ مترمربعی در شهر کرمان را به ارزش تقریبی ۹ میلیارد تومان وقف آستان مقدس مسجد جمکران کرد.
این ملک با نیت وقف مهدوی و در راستای گسترش معارف اهلبیت (ع) و فعالیتهای فرهنگی به آستان مقدس مسجد جمکران اختصاص یافته است.
این اقدام، نمونهای از گرایش نسل جوان به سنت وقف و تبدیل بخشی از سرمایه شخصی به یک ظرفیت ماندگار برای فعالیتهای فرهنگی و دینی به ویژه ترویج معارف مهدوی است.
منبع:روابط عمومی مسجد مقدس جمکران