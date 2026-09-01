دربی ۱۰۷ پایتخت درحالی برگزار می‌شود که اینبار نیز به دلیل بازسازی ورزشگاه آزادی دربی خارج از شهر تهران برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - دربی ۱۰۷ پایتخت بین تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس درحالی برگزار خواهد شد که اینبارم هم دربی در خارج از پایتخت برگزار خواهد شد و ورزشگاه نقش جهان اصفهان برای اولین بار است که میزبان این دیدار حساس خواهد بود تا اصفهان چهارمین شهری باشد که میزبان دربی بوده است.

پیش از این شهر‌های بندرعباس، تبریز و اراک (۲ مرتبه) میزبان دربی بوده‌اند.

اولین دیدار دربی که خارج از تهران برگزار شد، به هفتم بهمن ماه سال ۱۳۷۳ برمی‌گردد که در ورزشگاه تختی بندرعباس برگزار شد. آن دیدار درحالی در استان هرمزگان برگزار شد که بازی رفت بین پرسپولیس واستقلال در نیمه نهایی لیگ چهارم آزادگان، زمانی که ۲ بر ۲ مساوی بود، در دقیقه ۸۸ با هجوم هواداران و درگیری بازیکنان ۲ تیم ناتمام باقی ماند و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال حکم به پیروزی ۳ - ۰ استقلالی‌ها داد.

حدود ۱۲ نفر از بازیکنان و مربیان دو تیم، با محرومیت‌هایی بین سه ماه تا سه سال مواجه شدند و همچنین در این حکم بازی برگشت در زمینی بی طرف باید برگزار می‌شد که در نهایت بندرعباس میزبان این بازی شد و دربی با حضور کمتر از ۵ هزار هوادار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

دربی در بندرعباس

دومین بار نیز دربی پایتخت به دلیل بازسازی ورزشگاه آزادی در  بیستم دی ماه سال ۱۳۸۱ در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد و در آن زمان نیز ورزشگاه تختی تهران مثل حال حاضر توانایی برگزاری دربی پایتخت را نداشت. آن دیدار با وجود خیل عظیم هواداران با تساوی ۱ بر ۱ به پایان رسید. علی سامره مهاجم آبی‌ها به دلیل سریع‌ترین گل‌زنی در ثانیه چهل و دوم آن بازی رکورددار و ملقب به «علی ۳۰ ثانیه» شد و گل سرخپوشان را نیز زنده‌یاد علی انصاریان از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.  

دربی بعد از این بازی تا سال‌ها در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شد تا اینکه در چهارم مهرماه ۱۴۰۳ مجددا ورزشگاه آزادی وارد پروسه بازسازی شد و استقلالی‌ها به عنوان میزبان دربی ورزشگاه امام خمینی اراک را انتخاب کردند. آن دیدار تا دقایق پایانی بازی با تساوی بدون گل پیگیری می‌شد تا اینکه رامین رضاییان با خطا روی سعید مهری مرتکب پنالتی شد و حسین کنعانی زادگان از روی نقطه پنالتی دروازه استقلال را باز کرد و در نهایت بازی با یک گل به سود پرسپولیس به پایان رسید.

شادی کنعانی زادگان پس از گلزنی در دربی

۱۲ آذر ۱۴۰۴ پرسپولیس میزبان دربی بود و به دلیل تداوم بازسازی ورزشگاه آزادی قرمز‌های پایتخت با خاطره خوب پیروزی در اراک این شهر را برای برگزاری این دیدار حساس انتخاب کردند، اما در نهایت بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

دربی در اراک

استقلال هم که در بازی پیش رو میزبان دربی است ورزشگاه بزرگ نقش جهان را انتخاب کرده است تا این بار هواداران بیشتری شاهد دربی پایتخت باشند و پنجمین دربی خارج از پایتخت نیز به ثبت برسد.

برچسب ها: استقلال ، پرسپولیس ، دربی ، ورزشگاه نقش جهان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
دربی ؟
برای زبان فارسی هیچ ارزشی قائل نیستید?
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ب
۱۷:۲۹ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
ارزش زبان و ادبیات فارسی را ندارند مگر اینها سواد ادبی دارند ی عده مزد بگیرند برای همین کارها
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