باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای افزایش تعامل با مخاطبان و توجه به سلیقه بینندگان، شبکه تماشا اقدام به برگزاری نظرسنجی میان چهار مجموعه تلویزیونی غربی کرد. در این نظرسنجی، سریالهای «دوران کهن»، «رودخانه برفی»، «پزشک دهکده» و «گروه ضربت» بهعنوان گزینههای انتخاب مخاطبان معرفی شدند.
پس از گذشت بیش از یک هفته و با مشارکت گسترده علاقهمندان، در نهایت «پزشک دهکده» با کسب ۵۳ درصد آرا در صدر جدول قرار گرفت و «دوران کهن» و «رودخانه برفی» با ۱۷ درصد آرا به صورت مشترک در جایگاه دوم ایستادند. همچنین «گروه ضربت» با کسب ۱۳ درصد آرا رتبه سوم را به خود اختصاص داد.
در این نظرسنجی بیش از ۴۱ هزار نفر از مخاطبان شبکه تماشا شرکت کردند و آرای آنان نقش تعیینکنندهای در انتخاب مجموعه جدید این شبکه داشت.
با توجه به استقبال و درخواست مخاطبان برای پخش «پزشک دهکده»، این مجموعه تلویزیونی از جمعه ۱۳ شهریور ماه ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه تماشا میرود و بازپخش آن نیز در ساعتهای ۵ و ۱۲ خواهد بود.
«پزشک دهکده» به کارگردانی بت سالیوان سال ۹۳ و ۹۸ میلادی ساخته شده است.
جین سیمور، جو لاندو، چاد آلن، اریکا فلورس، جسیکا بومن، شاون تووی و. در این سریال به ایفای نقش پرداختهاند.
ماجرای اصلی این سریال مربوط به پزشکی با نام مایکلا کوئین است که نقش آن را جین سیمور بازی میکند. مایکلا پس از گذراندن تحصیلات پزشکی در بوستون به دهکدهای در کلورادو میرود و در آنجا به معالجه بیماران میپردازد. در همین حین با خانوادهای صمیمی آشنا میشود و پس از مدتی مادر آن خانواده بر اثر بیماری در معرض مرگ قرار میگیرد و در اواخر عمرش سه فرزندش را به مایکلا میسپارد تا از آنها مراقبت کند. در ادامه برای این خانواده جدید اتفاقاتی رخ میدهد و آنها را در موقعیتهای مختلف قرار میدهد و ...
شبکه تماشا با برگزاری این نظرسنجی تلاش کرده است تا مخاطبان را در انتخاب و بازپخش مجموعههای محبوب تلویزیونی سهیم کند و بیش از پیش برنامههای خود را بر اساس سلیقه و خواست بینندگان تنظیم کند.