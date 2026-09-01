باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - مهدی روحانینژاد، معاون شرکت بنیاد مستضعفان، در نشست خبری در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران در خصوص حملونقل ترکیبی گفت: فعالیتهای این مجموعه در حوزه داده و هوش مصنوعی گفت: یکی از کاربردهای اپراتور ملی داده، ایجاد داشبوردهای هوشمند برای حوزه امنیت غذایی و همچنین طراحی پلتفرمی برای یکپارچهسازی حملونقل دریایی، ریلی و جادهای است که میتواند فرآیند جابهجایی کالا و ترانزیت از کشور را تسهیل کند.
روحانینژاد با اشاره به طراحی داشبورد تولید و مصرف در حوزه امنیت غذایی اظهار کرد: در این طرح، دادههای عرضه از وزارت جهاد کشاورزی و مجموعههایی که در حوزه آنلاین فعالیت دارند دریافت میشود و دادههای مربوط به مصرف نیز از پلتفرمهای آنلاین تجمیع خواهد شد.
وی افزود: محصولاتی مانند گوشت، برنج و گندم از جمله کالاهای اساسی و مرتبط با امنیت غذایی کشور هستند و ترکیب دادههای مربوط به تولید و مصرف میتواند به مدیران حاکمیتی کمک کند تا تصمیمات دقیقتر و بهتری در این حوزه اتخاذ کنند.
مدیرعامل شرکت حمل ونقل هوشمند ادامه داد: این طرح یکی از مصادیق اپراتوری داده است و با توجه به حجم اطلاعاتی که در اختیار قرار میگیرد، هوش مصنوعی نیز میتواند در پیشبینی و تحلیل دادهها مورد استفاده قرار گیرد.
روحانینژاد با تأکید بر اهمیت تجمیع دادهها برای توسعه کاربردهای هوش مصنوعی گفت: دادههای تجمیعی زمانی که گمنامسازی شده باشند، نگرانیهای مربوط به اطلاعات شخصی را کاهش میدهند. ضمن اینکه پلتفرمی که در حال طراحی است، به طور کامل مبتنی بر استانداردهای امنیتی خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای این مجموعه در حوزه حملونقل اظهار کرد: در حوزه حملونقل منتظر تعامل با مجموعه وزارت راه و شهرسازی هستیم، چرا که ما به عنوان اپراتور داده، دادهها را تجمیع میکنیم و تولیدکننده داده نیستیم. بنابراین مجموعههایی که مالک داده هستند و به این موضوع علاقهمندند، باید در این فرآیند همکاری داشته باشند.
روحانینژاد توضیح داد: هدف این است که بتوانیم فرآیند جابهجایی یک محموله را با استفاده از یک پلتفرم هوشمند سینا و یک قرارداد واحد مدیریت کنیم. در صورت تحقق این موضوع، صاحب کالا میتواند با یک سرویس سادهتر، محموله خود را از ایران عبور دهد یا به مقصد برساند.
وی ادامه داد: برای مثال ممکن است کالایی از چین به ارمنستان منتقل شود و بخشی از مسیر به صورت دریایی، بخشی ریلی و بخش دیگر جادهای طی شود. اگر این پلتفرم بتواند با استفاده از دادههای گمرک، سازمان راهداری و سایر بخشهای مرتبط، این اطلاعات را دریافت و یک سرویس واحد به صاحب کالا ارائه کند، فرآیند حملونقل بسیار سادهتر خواهد شد.
وی گفت: همانطور که در پلتفرمهای آنلاین برای سفر، بلیت را دریافت میکنیم و اطلاعات مربوط به قطار، مسیر و سایر خدمات را یکجا در اختیار داریم، در اینجا نیز هدف این است که بتوانیم حمل یک کالا را در بخشهای مختلف دریایی، ریلی و جادهای به صورت یکپارچه مدیریت کنیم.
روحانینژاد افزود: امروز چنین پلتفرم یکپارچهای در کشور نداریم و صاحب کالا برای استفاده از هر یک از بخشهای حملونقل باید به صورت جداگانه قرارداد منعقد کند. این مسئله برای صاحبان کالا، بهویژه افرادی که از خارج از کشور فعالیت میکنند، دشوارتر است.
وی ادامه داد: ممکن است کالایی وارد ایران شده، از گمرک ترخیص و در بندر تحویل شده باشد، اما برای ادامه مسیر جادهای، صاحب کالا مجبور باشد با مجموعههای مختلف تعامل و قراردادهای جداگانهای منعقد کند. این فرآیند برای مالک کالا پیچیده است و یک پلتفرم یکپارچه میتواند این مشکل را برطرف کند.
معاون شرکت حملونقل هوشمند بنیاد مستضعفان تأکید کرد: ایجاد چنین سامانهای میتواند به تسهیل جابهجایی کالا و در نهایت افزایش ترانزیت کالا از مسیر ایران کمک کند.
روحانینژادگفت: وظیفه اصلی ما، تحول دیجیتال در صنایع و شرکتهای بنیاد مستضعفان است تا به عنوان یک بازوی تخصصی در اختیار شرکتهای بنیاد قرار گیرد.
وی افزود: بنیاد مستضعفان حدود ۲۰۰ شرکت در حوزهها و صنایع مختلف دارد و وجود یک مجموعه تخصصی که بتواند به این شرکتها در برنامهریزی و ارائه خدمات مبتنی بر فناوری و دیجیتال کمک کند، ضروری بود. به همین دلیل هلدینگ هوشمند سینا ایجاد شد.
روحانینژاد ادامه داد: فعالیتهای این بخش از ابتدای امسال از حوزه شرکتهای بنیاد فراتر رفته و با ابلاغ دولت و ستاد هوش مصنوعی، مجوزی تحت عنوان «اپراتور ملی داده و بازارگاه داده» دریافت کردهایم که مجوز جدیدی است و امروز نیز بخش قابل توجهی از فعالیتهای ما به این موضوع اختصاص دارد.
وی گفت: تاکنون در پنج شرکت سرمایهگذاری کردهایم و سهام این شرکتها را در اختیار گرفتهایم. دو شرکت دیگر نیز در فرآیند انعقاد قرارداد قرار دارند.
با تشریح مأموریت و برنامههای خود در حوزه داده و هوش مصنوعی، گفت: یکی از مهمترین چالشهای توسعه هوش مصنوعی در کشور، دسترسی به داده است و اپراتور ملی داده میتواند با ایجاد زیرساخت لازم برای تجمیع، ساماندهی و بهرهبرداری از دادهها، نقش مهمی در توسعه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی ایفا کند.
وی با اشاره به مجوز فعالیت این مجموعه در حوزه اپراتور ملی داده و بازارگاه داده گفت: از ابتدای سال جاری، فعالیتهای هلدینگ از مجموعه بنیاد فراتر رفته و با ابلاغ مجوز اپراتور ملی داده و بازارگاه داده از سوی ستاد توسعه هوش مصنوعی دولت، فعالیت خود در این حوزه را نیز آغاز کردهایم.
روحانینژاد با بیان اینکه داده یکی از چالشهای اصلی توسعه هوش مصنوعی در کشور است، عنوان کرد: شرکتها و استارتاپهایی که در حوزه هوش مصنوعی فعالیت میکنند، همواره با مسئله دسترسی به دادههای مورد نیاز مواجه هستند. تلاش کردهایم با استفاده از ظرفیت مجوز اپراتور داده و تعامل با دولت، زیرساختی برای دسترسی و استفاده از دادههای بخشهای مختلف ایجاد کنیم.
او ادامه داد: بر اساس این مجوز، امکان دسترسی و تجمیع دادههای بخشهای مختلف حاکمیتی برای هلدینگ فراهم شده است و تلاش میکنیم این ظرفیت را در چارچوب قوانین و مقررات در اختیار زیستبوم هوش مصنوعی کشور قرار دهیم.
وی درباره دغدغههای مرتبط با امنیت و حریم خصوصی دادهها توضیح داد: دادههایی که در این فرآیند مورد استفاده قرار میگیرند، بهصورت گمنامسازیشده هستند و در بسیاری از کاربردهای هوش مصنوعی نیازی به اطلاعات هویتی افراد وجود ندارد؛ بلکه دادههای تجمیعی میتوانند برای تحلیل و تصمیمگیری مورد استفاده قرار گیرند.
روحانینژاد همچنین از پیشبینی یک ماژول گمنامسازی داده در زیرساخت این هلدینگ خبر داد و گفت: اگر مجموعهای امکان یا زیرساخت لازم برای گمنامسازی دادههای خود را نداشته باشد، میتواند دادهها را در اختیار ما قرار دهد تا فرآیند گمنامسازی در زیرساخت مربوطه انجام شود.
به گفته وی، هوش مصنوعی نیز در این پروژه نقش مهمی خواهد داشت؛ چرا که تحلیل دادهها و پیشبینی روندهای آینده، نیازمند استفاده از مدلها و ابزارهای هوش مصنوعی است
روحانینژاد افزود: یکی از اقدامات صورت گرفته در یک سال گذشته، شناسایی شرکتها و استارتآپهایی بوده که در حوزه اقتصاد دیجیتال، فناوریهای هوشمند و هوش مصنوعی فعالیت میکنند و سرمایهگذاری در این مجموعهها را دنبال کردهایم.
وی با اشاره به حضور این مجموعه در نمایشگاه گفت: امسال ۱۱ سرویس در حوزههای مختلف ارائه کردهایم و بازدیدکنندگان، شرکتها و مجموعههای علاقهمند به حوزه هوش مصنوعی میتوانند در این نمایشگاه با این خدمات آشنا شوند و در صورت نیاز توضیحات فنی بیشتری نیز ارائه خواهد شد.
روحانینژاد همچنین از برگزاری چند برنامه و تفاهمنامه در حوزه هوش مصنوعی خبر داد و گفت: روز گذشته تفاهمنامهای بین شرکت هوشمند سینابا انجمن علمی هوش مصنوعی داشتیم و امروز نیز دو رویداد برگزار شد که یکی از آنها رونمایی از آزمایشگاه مرجع مدلهای زبانی بزرگ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دیگری امضای تفاهمنامه با پژوهشگاه نیرو در حوزه هوش مصنوعی بود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت داده در توسعه هوش مصنوعی اظهار کرد: یکی از چالشهای اصلی در حوزه هوش مصنوعی، موضوع دسترسی به داده است. شرکتها و استارتآپهایی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند، در بسیاری از موارد نمیتوانند به دادههای مجموعههای مختلف دسترسی پیدا کنند.