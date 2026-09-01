باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، سهشنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ با حضور در نشست خبری هفتگی به پرسشهای خبرنگاران رسانههای داخلی و خارجی درباره مهمترین تحولات عرصه سیاست خارجی پاسخ داد.
تردیدی در بیثباتی مقامهای آمریکایی در اعلام مواضع نیست
بقایی در واکنش به اظهارنظرهای ترامپ درباره یادداشت تفاهم اسلامآباد و عدم ثبات در دیپلماسی، گفت: وزارت امور خارجه براساس منافع و مصالح کشور تحولات را ارزیابی دیدگاهها را بیان و نهایتا براساس تصمیم مراجع ذی صلاح عمل میکند.
وی با بیان اینکه تردیدی در بیثباتی مقامهای آمریکایی در اعلام مواضع نیست، اضافه کرد:، اما این باعث نمیشود از ظرفیتهای خود در میدان و دیپلماسی غافل شویم؛ برای تبیین مواضع و تامین حقوق ملت ایران از همه ابزارهای خود استفاده میکنیم.
عاصم منیر پیام مثبت یا منفی نداشت
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر مقامهای عمان، پاکستان و قطر به ایران و از سر گرفته شدن تجاوزهای آمریکا، توضیح داد: فرمول دائمی ما منافع ملی است و با توجه به شرایط و مقتضیات مختصات درباره تامین منافع ملی تصمیم گرفته میشود؛ عاصم منیر پیام مثبت یا منفی نداشت؛ پاکستان به دنبال کاهش تنش است و سفر مربوطه در این چارچوب انجام شد.
وی اظهار کرد: جنایت اخیر آمریکا تازگی ندارد؛ آمریکا به هر بهانهای هر بار اقدام تجاوزکارانه انجام داده و پاسخ خود را هم دریافت کرده است؛ این اقدامها هم نشانه سوءنیت آمریکاییها و هم سردرگمی آنها و اعتیادشان به زیادهخواهی است؛ آنها مذاکره را با دیکته کردن اشتباه گرفتند که تاکنون جوابی هم نگرفتند؛ تاکید ما این است که با هوشیاری و توان کامل مراقب اقدامهای دشمن باشیم.
آمریکا باید به دلیل نقض گسترده تفاهم پاسخگو باشد
بقایی در بخشی دیگر گفت: در هر بحثی درباره تفاهم اسلامآباد باید توجه داشت که آمریکا تعهدی را نقض کرد که بالاترین سطح هیئت حاکمهاش آن را امضا کرده بود؛ آمریکا آگاهانه تعهداتی را پذیرفته بود و آگاهانه اقدام به نقض آن کرد.
وی تصریح کرد: بنابراین آمریکا باید به دلیل نقض گسترده تفاهم پاسخگو باشد؛ با توجه به مقتضیات زمانی و شرایط روز درباره ادامه کار تصمیم میگیریم؛ در شرایط محاصره دریایی و تشدید تحریم اقتصادی ما باید متمرکز بر دفاع و مقاومت در برابر زیادهخواهی آمریکا باشیم.
واکنش به لغو آزمونهای تافل و آیلتس برای متقاضیان ایرانی
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره لغو آزمونهای تافل و آیلتس برای متقاضیان ایرانی، گفت: بخشهای ذیربط وزارت امور خارجه برای تسهیل کار دانشآموزان و دانشجویان و متقاضیان این آزمونها تلاش میکنند، اما یک واقعیت باز هم روشن شد و آن اینکه آمریکا در دشمنی خود با ایران تکتک شهروندان ایرانی را در همه حوزهها هدف مشروع میداند.
وی تاکید کرد: ما راهی جز مقاومت و استفاده از روشهای بدیع برای انجام امور خود نداریم.
تحول جدیدی در تعامل با آژانس وجود ندارد
بقایی درباره اظهارات گروسی در مورد نبود ادعاها درباره فعالیت هستهای در کوه کلنگ، اظهار کرد: ما در چارچوبهای متعارف در تماس با آژانس هستیم؛ نمایندگی ایران در وین هر جا لازم باشد با طرفهای ذیربط در آژانس گفتوگو میکند.
وی با بیان اینکه تحول جدیدی در تعامل با آژانس وجود ندارد، اضافه کرد: اظهارات در مورد فعالیت هستهای ایران ازجمله در کوه کلنگ هم بخشی از تناقضگوییها و اظهارنظرهای سیاسی شخص مدیرکل است که سوءاستفاده طرفهای مقابل را درپی داشته؛ مدیرکل رفتار خود را با اساسنامه آژانس منطبق کند؛ نفس حرف گروسی نشان میدهد که حرفی که ما بارها زدیم، درست است.
آمریکا دچار فرسایش شده است
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره پیامدهای تداوم اقدام تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران برای واشنگتن، توضیح داد: در اینکه آمریکا به دلیل گرفتار شدن در وضعیتی که خودش ساخته است، دچار سردرگمی شده و برای فرار از واقعیتها دست به دروغسازی میزند، تردیدی نیست.
وی تاکید کرد: آمریکا به دلیل اشتباه محاسباتی و آغاز جنگ غیرقانونی علیه ایران دچار فرسایش شده است و در بدنه نیروهای مسلح آمریکا، افکار عمومی و هیئت حاکمه این کشور قابل مشاهده است؛ دروغگویی به بخشی از دیپلماسی عمومی امریکا تبدیل شده است تا بحران خودساخته را مدیریت کند.
جزئیات اقدام حقوقی وزارت خارجه برای پاسخگو کردن عاملان جنایت میناب
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره اقدام حقوقی وزارت خارجه برای پاسخگو کردن عاملان جنایت به شهادت رساندن کودکان در مدرسه شجره طیبه میناب، گفت: ما واقعا نیازی به استناد به گزارش نشریات یا کارشناسان غربی نداریم برای اینکه نشان دهیم اتفاقی که در میناب، لامرد، قشم و بخشهای دیگر ایران اتفاق افتاد مصداق جنایت جنگی بوده است؛ این یک موضوع بسیار روشن است.
وی اضافه کرد: یادمان نرود یکی از شیوههای طرف آمریکایی برای پوشاندن قبح و گستره جنایاتی که مرتکب شدند این است که یکی دو مورد را برجسته و رسانهها را مشغول آنها کنند برای اینکه نهایتا تصمیم بگیرند صرفا در آن زمان جنایت جنگی بوده و گویا بقیه اقداماتی که انجام دادند قانونی بوده است. باید مد نظر داشته باشیم همه اقداماتی که آمریکا در جریان تجاوز نظامی علیه ایران مرتکب شد از نظر ما تکتک آنها مصداق جنایت جنگی است.
بقایی تصریح کرد: این جنگ هیچ مبنای قانونی نداشته، یک جنگ مطلقا غیرقانونی بوده و همه اقدامهایی که صورت گرفته جنایت جنگی محسوب میشود؛ اما میناب برجسته شد به دلیل اینکه جمعی از معصومترین انسانها در جریان این جنایت به شهادت رسیدند. لامرد هم همینطور به دلیل اینکه برای کشتار بیشتر برای اولینبار از یک سلاح ممنوعه استفاده کردند. اما وظیفه ما و شما این است که همه موارد اتفاق افتاده را برای در سطح بینالمللی و همینطور برای رسیدگی در محاکم داخلی مستندسازی کنیم.
اروپاییها از تبعیت محض از دستورات آمریکاییها پرهیز کنند
بقایی در بخشی دیگر درباره حمایت اتحادیه اروپا از تحریمهای فراگیر آمریکا علیه ایران و تناقض این رویکرد با ادعای تلاش برای کاهش تنش در منطقه، اظهار کرد: اروپا اگر فکر میکند با هزینه کردن از ایران میتواند برای خودش در نزد آمریکا جایگاه کسب کند، سخت در اشتباه است.
وی تصریح کرد: تجربه نشان میدهد که مماشات در برابر قلدری آمریکا صرفا اشتهای آن را بیشتر میکند؛ اروپاییها مدتی است که ظرفیت آموختن از تجربه زیسته را از دست داده است؛ تجربه اسنپبک بسیار گویاست؛ نتیجه این اقدام اروپاییها حذف از حضور فیزیکی در مذاکرات با ایران توسط آمریکا است؛ این نصیحت خیرخواهانه ما به اروپاییهاست که از افتادن به ورطه تبعیت محض از دستورات آمریکاییها پرهیز کنند. اروپاییها مسئول تبعات سیاسی و حقوقی این حمایت هستند.
نقش سازمانهای بینالمللی و منطقهای برای مقابله با تحریمهای آمریکا
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره نقش سازمانهای بینالمللی و منطقهای برای مقابله با تحریمهای آمریکا، اظهار کرد: آمریکا فاقد منطق برای مجاب کردن کشورها برای همراهی با تحریمهای اقتصادی علیه ایران است؛ هیچ بازیگر منطقی که اندک ارزشی برای اخلاق و حقوق بشر است، با آمریکا همراهی نمیکند، زیرا نفس و ذات اقدام آمریکا غیرقانونی است؛ ما از همه طرفیتهای خود برای مقابله با این اقدام استفاده میکنیم؛ مهمترین اصلی که در نتیجه اقدام آمریکا در معرض آسیب و خطر قرار گرفته، استقلال کشورهاست.
وی اضافه کرد: در مورد شانگهای هم نشست در حال برگزاری است؛ این نشست از حیث پیشبرد روابط دوجانبه و تقویت چندجانبهگرایی برای ما اهمیت دارد.
سلاح کشتار جمعی با آموزههای دینی ما مغایر است
بقایی در بخشی دیگر درباره احتمال خروج ایران از اِنپیتی، توضیح داد: این یک سوال واقعی است؛ هم در سطح نخبگانی و هم مردم عادی این سوال را دارند که چگونه در یک سند بینالمللی میتوان عضو ماند، اما از مزایای آن محروم شد و به دلیل پایبند ماندن به تعهدات مجازات شوید.
وی تصریح کرد: آمریکا بهعنوان دارنده سلاح هستهای و حامیان سند عدم اشاعه باید پاسخگو باشند؛ این سوال در سطح بینالمللی هم به صورت جدی مطرح است؛ موضع رسمی ما مشخص است؛ مادامی که در این سند عضو هستیم خود را متعهد به تکالیفمان در این سند میدانیم؛ سلاح کشتار جمعی با آموزههای دینی ما مغایر است و سلاحی ضدبشری است.
هشدار ایران در مورد تسلیحات مرگبار آمریکا
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره هشدار ایران در مورد تسلیحات مرگبار آمریکا، اظهار کرد: این موضوع کراهت دارد و از لحاظ اخلاق حقوق بینالملل بد است که حتی صحبت درباره آن هم درست نیست؛ جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در این چند سال محدود به کشورها و مردمانشان نبوده بلکه سامانه منع اشاعه را به بدترین شکل ممکن به خطر انداختند.
وی اضافه کرد: آنها فکر نمیکنند عادیسازی موضوعهایی که پیشتر تابو محسوب میشد تا چه اندازه خطرناک هستند؛ صحبت از این موضوع میتواند این فکر را در ذهن دیگر دارندگان تسلیحات مرگبار بیاورد که استفاده از آنها عادی است؛ نفس طرح موضوع در برخی از اندیشکدههای بدنام و بدسابقه باید جامعه جهانی را هوشیار کند که جهان در حال حرکت به سمتی است که برای همه خطرناک است.
اقدام آمریکا تجاوز نظامی آشکار بود
بقایی درباره ادعای آمریکا برای توجیه تجاوز نظامی به لارک و آخرین وضعیت تنگه هرمز، توضیح داد: ادعای آمریکا که دروغ است و هر بار برای توجیه جنایت، یک بهانه میتراشد؛ این یک الگو است یعنی جعل دروغ برای توجیه جنایت.
وی تاکید کرد: اینکه ما در قلمرو ایران برای دفاع از خود آماده شویم به کسی ربطی ندارد و اقدام آمریکا تجاوز نظامی آشکار بود.
محکوم کردن اقدامهای تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه سوریه؛ موضع اصولی ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره رویکرد مقامهای دولت جولانی در قبال ایران، گفت: ما بنا بر درخواست قانونی دولت سوریه برای مبارزه با تروریسم به هر شیوهای که میتوانستیم در چارچوب حقوق بینالملل به حفظ تمامیت ارضی سوریه کمک کردیم؛ در آن زمان رژیم صهیونیستی سرعت اقدامهای اخیر علیه سوریه را نداشت.
وی تاکید کرد: موضع اصولی ما همواره محکوم کردن اقدامهای تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه سوریه بوده است.
واکنش به بیانیه شانگهای در محکومیت تجاوز به ایران
بقایی در بخشی دیگر در واکنش به بیانیه شانگهای در محکومیت تجاوز به ایران، اظهار کرد: قاعدتا کشورها وقتی موضعی را درباره یکموضوع اعلام میکنند، حتما نسبت به آثار آن خود را ملتزم میدانند؛ انتظار داریم کشورهای عضو سازمانهای بینالمللی ازجمله بریکس و شانگهای با درک اینکه قانونشکنی آمریکا محدود به یک کشور و منطقه نخواهد بود، تلاشهای خود را برای حفاظت و صیانت از خود و جامعه جهانی مضاعف کنند.
وی تاکید کرد: ما به رایزنیهای خود با همه کشورهایی که نسبت به حقوق بینالملل احترام قائل هستند، ادامه میدهیم.