بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله آمریکا با تداوم نگرانی‌های تورمی و افزایش کسری بودجه، در مسیر ثبت بدترین عملکرد سالانه خود از ۲۰۰۶ قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا با سررسید ۳۰ ساله، بدترین دوره خود را از سال ۲۰۰۶ ثبت کرده‌اند و بازده آنها از ابتدای سال به مدت ۵۵ روز بالای ۵ درصد باقی مانده است.

 بر اساس داده‌های آژانس آمریکایی بلومبرگ، بازده این اوراق پس از رسیدن به ۵.۳۴ درصد در اواسط ماه اوت، که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ و نزدیک به اوج ۲۲ ساله آن بود، روز سه‌شنبه به ۵.۲۷ درصد رسید.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که قیمت نفت خام برنت به دلیل تجدید خصومت‌های آمریکا علیه ایران به حدود ۹۲ دلار در هر بشکه افزایش یافته و نگرانی‌های تورمی را تشدید کرده است.

بازده اوراق قرضه بلندمدت نیز در سطح جهانی افزایش یافته و در آلمان به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۱ رسیده و استرالیا رکورد جدیدی را ثبت کرده است.

اعلامیه‌های اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در مورد بازخرید اوراق قرضه قدیمی نتوانست بازار‌ها را آرام کند، زیرا این بازار‌ها تحت الشعاع انتظارات از انتشار ۲۱۵ میلیارد دلار اوراق قرضه شرکتی در ماه سپتامبر برای پرورش انقلاب هوش مصنوعی و همچنین کسری بودجه فزاینده قرار گرفتند.

در این زمینه، جان بریگز، رئیس استراتژی نرخ بهره در ناتیکس آمریکای شمالی، اظهار داشت که این خرید‌ها «قطره‌ای در اقیانوس» هستند.

در همین حال، پریا میسرا، مدیر سبد سهام در جی‌پی‌مورگان، توضیح داد که عرضه ایجاد شده توسط هوش مصنوعی، خرید‌های خزانه‌داری را به شدت تحت الشعاع قرار می‌دهد.

منبع: المیادین

برچسب ها: اوراق قرضه ، جنگ با ایران
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