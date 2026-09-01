درحالیکه تلفات رانش زمین و سیلاب در شمال نپال به ۱۰۵۶ کشته رسیده است، بیش از ۴۵۰۰ نفر همچنان مفقود هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تلویزیون مرکزی چین به نقل از پلیس نپال گزارش داد که تعداد کشته‌شدگان رانش زمین هفته گذشته در شمال نپال به ۱۰۵۶ نفر افزایش یافته است.

این نهاد گفت: طبق آخرین اطلاعات منتشر شده توسط پلیس نپال، تا ساعت ۱۴:۰۰ به وقت نپال در اول سپتامبر، تعداد قربانیان رانش زمین در نپال به ۱۰۵۶ نفر افزایش یافته است.

به گفته مقامات نپالی، بیش از ۴۰۰۰ نفر نجات یافته‌اند، در حالی که ۴۵۰۰ نفر هنوز مفقود هستند، از جمله ۴۷۱ خارجی.

این فاجعه طبیعی صبح روز ۲۶ آگوست شمال نپال را درنوردید. گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که سیل ناشی از ریزش بهمن در مرز با چین، تقریبا ۲۰ کیلومتری شمال شرقی گذرگاه راسوآگادی، بوده است. سیل مهیبی از آب، گل و لای و سنگ با سرعت زیاد بیش از ۷۰ کیلومتر در رودخانه جاری شد و شهر‌های اطراف را ویران کرد و مناطق وسیعی را با گل و لای پوشاند.

منبع: خبرگزاری تاس