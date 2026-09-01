باشگاه خبرنگاران جوان - این پروژه که با هدف ایجاد یک بازوی تکنولوژیک برای مقابله اختصاصی با جرم سرقت طراحی شده، قرار است توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با حمایت دانشگاه علوم انتظامی و هدایت پلیس آگاهی فراجا، شیوه مبارزه با سرقت را از حالت سنتی به حالت هوشمند و پیش‌دستانه تغییر دهد.

تمرکز بر ماهیت جرم سرقت

بنابراین گزارش این نشست با مشارکت مرکزتحقیقات کاربردی پلیس آگاهی و معاونت پژوهش دانشگاه جامع وباحضور کارشناسان مربوطه برگزار شد.

محور اصلی تمامی مباحث مطرح شده در این جلسه، راهکار‌های نوین برای مقابله با پدیده سرقت بود. کارشناسان حاضر، بر این نکته تأکید داشتند که این طرح، یک پروژه تخصصی و تک‌بعدی است که صرفاً بر روی «مسئله سرقت» و ابعاد مختلف آن تمرکز دارد.

سردار قنبری در اظهاراتی صریح، سرقت را اولویت اول و اصلی ماموریت‌های پلیس آگاهی و فراجا عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه سرقت یک پدیده عام است، اظهار داشت:ما در این طرح، مرزی میان سرقت شهری و روستایی قائل نیستیم؛ سرقت یک اتفاق است که در هر محیطی رخ می‌دهد و هدف ما مقابله با این پدیده در تمام ابعاد آن است. ما باید بتوانیم از دل داده‌های مربوط به سرقت، الگو‌های رفتاری را استخراج کنیم.

رئیس پلیس آگاهی فراجا در ادامه به اهمیت استفاده از فناوری در این حوزه افزود: هدف نهایی ما این است که در برابر سرقت، واکنش سریع‌تری داشته باشیم. پلیس باید بتواند با استفاده از این فناوری، زودتر از مجرم در صحنه سرقت حضور یابد. هیچ سرقتی نمی‌تواند از دید هوشمند پلیس پنهان بماند، زیرا مجرم در صورت سرقت، ردپای داده‌ای از خود به جای می‌گذارد که ما باید آن را بلافاصله کشف کنیم.

در پایان، توافق بر این امر شد که اگر حمایت‌های لازم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و نهاد‌های مرتبط صورت گیرد، این طرح در سال آتی می‌تواند تحولی بزرگ در کاهش چشمگیر سرقت ایجاد کند و پلیس آگاهی را در مواجهه با این جرم، به پیشروترین نیروی امنیتی در استفاده از فناوری‌های نوین تبدیل نماید.