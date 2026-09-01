سخنگوی وزارت خارجه قطر، اعلام کرد که رایزنی‌ها با عمان و پاکستان درباره اقدامات لازم برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، اعلام کرده است که رایزنی‌ها با عمان و پاکستان درباره اقدامات لازم برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای همچنان ادامه دارد. 

به گزارش الجزیره، وی تأکید کرده است که تداوم بحران در تنگه هرمز بدون راه‌حل، به تشدید تنش و وارد شدن خسارت به همه طرف‌ها منجر خواهد شد.

الانصاری افزوده است که قطر با شرکای خود برای دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز و بازگشایی تنگه هرمز همکاری می‌کند. وی همچنین هشدار داده است که قطر پیش‌تر نسبت به سوءاستفاده اسرائیل از تشدید تنش‌ها برای تحمیل وضعیتی جدید، هشدار داده بود. سخنگوی وزارت خارجه قطر همچنین نسبت به تحمیل وضعیتی جدید توسط اسرائیل در فلسطین، لبنان و سوریه هشدار داده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: وزارت خارجه قطر ، پاکستان
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