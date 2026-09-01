حضور فرماندار نیویورک با حجاب در یک مسجد با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شد و موجی از انتقاد و حمایت را در فضای سیاسی و رسانه‌ای آمریکا به دنبال داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کتی هاکل، فرماندار نیویورک، پس از آنکه جمعه گذشته با حجاب در مسجدی وابسته به مدرسه فرهنگی اسلامی در شهر نیویورک سخنرانی کرد، موجی از جنجال و واکنش‌های مختلف را برانگیخت.

ظرف چند ساعت، این بازدید به موضوع بحث داغی بین کسانی که از این اقدام به عنوان نشانه‌ای از احترام استقبال می‌کردند و مخالفانی که آن را سوءاستفاده سیاسی و زیاده‌روی غیرقابل قبول می‌دانستند، تبدیل شد.

در بیانیه‌ای که این مرکز از طریق حساب رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد، توضیح داده شد که فرماندار به همراه جامعه محلی در نماز جمعه شرکت کرد، برای نمازگزاران سخنرانی کرد و یک بازدید از کلاس‌های درس انجام داد تا درباره خدمات ارائه شده توسط این موسسه اطلاعات بیشتری کسب کند.

مدیریت این مرکز، این اقدام را به عنوان قدردانی ارزشمندی از نقش خود به عنوان یک شریک اجتماعی که نیویورکی‌ها را از هر قشر و طبقه‌ای گرد هم می‌آورد، دانست و از فرماندار به خاطر اختصاص بخشی از وقت خود به حمایت از جامعه و تعهد مستمر او به تضمین احساس امنیت و احترام هر فرد در ایالت، تقدیر کرد.

از سوی دیگر، این اقدام از سوی برخی محافل محافظه‌کار بی‌پاسخ نماند. اریک دوگرتی، روزنامه‌نگار، این صحنه را «وحشتناک» توصیف کرد و وقایع ۱۱ سپتامبر را یادآوری و فرماندار را به پذیرش آنچه او «ایدئولوژی‌ای که شهروندان نیویورک را به وحشت انداخته» نامید، متهم کرد و خواستار رد قطعی این اقدام شد.

همچنین صدا‌هایی از زاویه سیاسی از این صحنه انتقاد کردند و فرماندار را متهم کردند که با توجه به اینکه هنگام بازدید از کلیسا‌ها یا معابد یهودی سرش را نمی‌پوشاند، اصول و پوشش خود را برای دستیابی به منافع مردمی تغییر داده است.

در مقابل، جریانی مخالفی به این حمله‌ها پاسخ داده و به شدت از اقدامات فرماندار نیویورک دفاع و کمپین حمله و نفرت‌پراکنی همراه با آن از اسلام را محکوم کردند.

مدافعان با استناد به تجربیات سیاسی گذشته خاطرنشان کردند که پوشیدن پوشش سر در اماکن مذهبی یک پروتکل احترام‌آمیز پذیرفته‌شده جهانی است.

آنها خاطرنشان کردند که لورا بوش، همسر رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در سفرهایش به غرب آسیا روسری به سر داشت، همانطور که ایوانکا ترامپ در بازدیدش از مسجد جامع شیخ زاید چنین کرد.

مدافعان، معیار‌های دوگانه منتقدان را محکوم کردند و توضیح دادند که روسای زن کشورها، بانوان اول و ملکه‌ها دهه‌هاست که عادت کرده‌اند هنگام ملاقات با پاپ یا بازدید از اماکن مذهبی مختلف مانند کلیسا‌ها و معابد، به عنوان نشانه‌ای آشکار از احترام، سر خود را بپوشانند.

آنها ابراز شگفتی کردند که این پوشش ناگهان به بحرانی تبدیل شده که نگرانی در مورد «آزادی زنان» را تنها زمانی موجه می‌کند که به مسلمانان و مساجد مربوط باشد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: فرماندار نیویورک ، حجاب اسلامی ، یازده سپتامبر
خبرهای مرتبط
ادعای ترامپ: در صورت تلافی ایران حملات سخت‌تری در راه است
ویرانی و کشتار در دو کشور به بهانه دو برج + فیلم
سید الحوثی توهین آمریکا و اسرائیل به قرآن را محکوم کرد
۲۴ سال پس از حمله ۱۱ سپتامبر؛
القاعده بالاخره وارد کاخ سفید شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۳ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
ایشون حداقلش چون وارد مسجد شده احترام گذاشته و روسری سرش کرده است. حالا شما ببین ما در محضر خداییم اما احترام خدا را نگه نمی داریم و جلوی چشمان خدا چه کارهای زشتی که نمی کنیم.
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۳ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
قابل توجه بی حیاهاوبعضی بی فرهنگای ایرانی که تومسجدامکان مقدس ومراسم مذهبی وقبرستون ها برهنه شدن یامیرن برای اموات میرقصن😑😐
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۰ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
با حجاب نیویورک چکار دارید
۸
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۸ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
قابل توجه خانم ها ودختران های ایرانی .برهنگی صفت حیوان است
۳
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجید صمدی ایوری
۱۸:۴۷ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
احسنت
۱
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۶ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
احسنت ... قابل توجه یه عده در داخل
۳
۲۰
پاسخ دادن
تکرار ادعا‌های جنگ‌طلبانه ترامپ درباره ایران
گستاخی تازه رئیس جمهور آمریکا؛ پیشنهاد تغییر نام «تنگه هرمز» به «تنگه ترامپ»
هلند بخش بزرگی از ذخایر طلای خود را از آمریکا و کانادا خارج کرد
وزارت خارجه روسیه: اقدامات ضدروسی آلمان با واکنش سخت مواجه خواهد شد
راشا تودی: نظم جدید جهانی در سازمان همکاری شانگهای شکل می‌گیرد
ترامپ: انتخابات ونزوئلا فعلاً برگزار نمی‌شود
هیل: سومین تلاش برای استیضاح ترامپ تقریباً اجتناب‌ناپذیر است
بیش از ۲۳۰ مقام سابق هلندی خواستار تشدید فشار بر اسرائیل شدند
شی جین‌ پینگ: کشور‌های آسیای غربی با مداخله خارجی مخالفت کنند
سازمان ملل: گوترش حملات علیه غیرنظامیان را محکوم می‎‌کند
آخرین اخبار
تمدید استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه تا سال ۲۰۲۷
دیدار ویتکاف با مقام امنیتی امارات درباره ایران
ترامپ: از اسرائیل در مقابل ایران مراقبت می‌کنم
وزارت خارجه روسیه: اقدامات ضدروسی آلمان با واکنش سخت مواجه خواهد شد
ترامپ: انتخابات ونزوئلا فعلاً برگزار نمی‌شود
تکرار ادعا‌های جنگ‌طلبانه ترامپ درباره ایران
راشا تودی: نظم جدید جهانی در سازمان همکاری شانگهای شکل می‌گیرد
سازمان ملل: گوترش حملات علیه غیرنظامیان را محکوم می‎‌کند
هیل: سومین تلاش برای استیضاح ترامپ تقریباً اجتناب‌ناپذیر است
شی جین‌ پینگ: کشور‌های آسیای غربی با مداخله خارجی مخالفت کنند
گستاخی تازه رئیس جمهور آمریکا؛ پیشنهاد تغییر نام «تنگه هرمز» به «تنگه ترامپ»
هلند بخش بزرگی از ذخایر طلای خود را از آمریکا و کانادا خارج کرد
بیش از ۲۳۰ مقام سابق هلندی خواستار تشدید فشار بر اسرائیل شدند
اتحادیه اروپا خواستار بازنگری در صدور ویزا برای روس‌ها شد
ادعای کاتس: اسرائیل برای خروج فلسطینیان از غزه آماده است
زلنسکی تهدیدات خود علیه هوانوردی غیرنظامی در آسمان روسیه را تکرار کرد
آلمان مجوز صادرات نزدیک به ۹۳۰ میلیون دلار تجهیزات نظامی به اسرائیل را صادر کرده است
احتمال دیدار سه‌جانبه پوتین، ترامپ و شی در پاییز امسال
نتانیاهو عقب نشینی اشغالگران از نوار غزه را رد کرد
پوتین: روابط روسیه و چین به‌ صورت پویا در حال توسعه است
بسنت از احتمال تحریم دارایی‌های دیجیتال ایران خبر داد
آمریکا آزمایش نظامی هوش مصنوعی را در اوکراین انجام می‌دهد
تنش‌های منطقه محموله‌های نفتی عازم هند را به تاخیر انداخت
شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۴۷۰ نفر رسید
روسیه کاردار آلمان را احضار کرد
اردوغان: آماده کمک به آغاز روند صلح اوکراین هستیم
مرگ دو خدمه فیلیپینی نفتکش سعودی در تنگه هرمز
فرانسه خواستار توقف تجارت اتحادیه اروپا با شهرک‌های اسرائیلی شد
هشدار ایندیپندنت درباره انتشار ویدئوی جعلی ترامپ از حمله به جزیره خارک
پاکستان: آمریکا و ایران می‌توانند به مسیر مذاکره بازگردند