باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کتی هاکل، فرماندار نیویورک، پس از آنکه جمعه گذشته با حجاب در مسجدی وابسته به مدرسه فرهنگی اسلامی در شهر نیویورک سخنرانی کرد، موجی از جنجال و واکنشهای مختلف را برانگیخت.
ظرف چند ساعت، این بازدید به موضوع بحث داغی بین کسانی که از این اقدام به عنوان نشانهای از احترام استقبال میکردند و مخالفانی که آن را سوءاستفاده سیاسی و زیادهروی غیرقابل قبول میدانستند، تبدیل شد.
در بیانیهای که این مرکز از طریق حساب رسمی اینستاگرام خود منتشر کرد، توضیح داده شد که فرماندار به همراه جامعه محلی در نماز جمعه شرکت کرد، برای نمازگزاران سخنرانی کرد و یک بازدید از کلاسهای درس انجام داد تا درباره خدمات ارائه شده توسط این موسسه اطلاعات بیشتری کسب کند.
مدیریت این مرکز، این اقدام را به عنوان قدردانی ارزشمندی از نقش خود به عنوان یک شریک اجتماعی که نیویورکیها را از هر قشر و طبقهای گرد هم میآورد، دانست و از فرماندار به خاطر اختصاص بخشی از وقت خود به حمایت از جامعه و تعهد مستمر او به تضمین احساس امنیت و احترام هر فرد در ایالت، تقدیر کرد.
از سوی دیگر، این اقدام از سوی برخی محافل محافظهکار بیپاسخ نماند. اریک دوگرتی، روزنامهنگار، این صحنه را «وحشتناک» توصیف کرد و وقایع ۱۱ سپتامبر را یادآوری و فرماندار را به پذیرش آنچه او «ایدئولوژیای که شهروندان نیویورک را به وحشت انداخته» نامید، متهم کرد و خواستار رد قطعی این اقدام شد.
همچنین صداهایی از زاویه سیاسی از این صحنه انتقاد کردند و فرماندار را متهم کردند که با توجه به اینکه هنگام بازدید از کلیساها یا معابد یهودی سرش را نمیپوشاند، اصول و پوشش خود را برای دستیابی به منافع مردمی تغییر داده است.
در مقابل، جریانی مخالفی به این حملهها پاسخ داده و به شدت از اقدامات فرماندار نیویورک دفاع و کمپین حمله و نفرتپراکنی همراه با آن از اسلام را محکوم کردند.
مدافعان با استناد به تجربیات سیاسی گذشته خاطرنشان کردند که پوشیدن پوشش سر در اماکن مذهبی یک پروتکل احترامآمیز پذیرفتهشده جهانی است.
آنها خاطرنشان کردند که لورا بوش، همسر رئیسجمهور پیشین آمریکا، در سفرهایش به غرب آسیا روسری به سر داشت، همانطور که ایوانکا ترامپ در بازدیدش از مسجد جامع شیخ زاید چنین کرد.
مدافعان، معیارهای دوگانه منتقدان را محکوم کردند و توضیح دادند که روسای زن کشورها، بانوان اول و ملکهها دهههاست که عادت کردهاند هنگام ملاقات با پاپ یا بازدید از اماکن مذهبی مختلف مانند کلیساها و معابد، به عنوان نشانهای آشکار از احترام، سر خود را بپوشانند.
آنها ابراز شگفتی کردند که این پوشش ناگهان به بحرانی تبدیل شده که نگرانی در مورد «آزادی زنان» را تنها زمانی موجه میکند که به مسلمانان و مساجد مربوط باشد.
منبع: الجزیره