باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - هاکون هشتم، پادشاه نروژ، روز سه‌شنبه سوگند وفاداری خود را در پارلمان نروژ ادا کرد و رسماً به عنوان پادشاه جدید سوگند یاد کرد. در طول این مراسم، هاکون هشتم تأیید کرد که شعار پدر فقید خود، پادشاه هارالد پنجم، یعنی «همه برای نروژ» را به عنوان شعار خود خواهد پذیرفت.

بر اساس نظرسنجی‌ای که توسط شبکه دولتی نروژ، NRK، اندکی پس از درگذشت پادشاه هارالد پنجم انجام شد، ۷۲ درصد از نروژی‌ها حمایت خود را از سلطنت ابراز کردند، در حالی که ۲۰ درصد طرفدار جمهوری یا شکل دیگری از حکومت بودند.

در همین حال، همسر پادشاه، ملکه مت-ماریت، که پیشتر با جفری اپستاین، محکوم به جرایم جنسی، مرتبط بوده است، به دلیل مشکلات سلامتی در مراسم امروز غایب بود، بنابراین پادشاه توسط دخترش و ولیعهد، اینگرید الکساندرا، همراهی شد.

منبع: رویترز