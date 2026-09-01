هاکون هشتم، پادشاه نروژ، روز سه‌شنبه سوگند وفاداری خود را در پارلمان نروژ ادا و رسماً به عنوان پادشاه جدید این کشور سوگند یاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - هاکون هشتم، پادشاه نروژ، روز سه‌شنبه سوگند وفاداری خود را در پارلمان نروژ ادا کرد و رسماً به عنوان پادشاه جدید سوگند یاد کرد. در طول این مراسم، هاکون هشتم تأیید کرد که شعار پدر فقید خود، پادشاه هارالد پنجم، یعنی «همه برای نروژ» را به عنوان شعار خود خواهد پذیرفت.

بر اساس نظرسنجی‌ای که توسط شبکه دولتی نروژ، NRK، اندکی پس از درگذشت پادشاه هارالد پنجم انجام شد، ۷۲ درصد از نروژی‌ها حمایت خود را از سلطنت ابراز کردند، در حالی که ۲۰ درصد طرفدار جمهوری یا شکل دیگری از حکومت بودند.

در همین حال، همسر پادشاه، ملکه مت-ماریت، که پیشتر با جفری اپستاین، محکوم به جرایم جنسی، مرتبط بوده است، به دلیل مشکلات سلامتی در مراسم امروز غایب بود، بنابراین پادشاه توسط دخترش و ولیعهد، اینگرید الکساندرا، همراهی شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: پادشاه نروژ ، پارلمان نروژ
خبرهای مرتبط
پادشاه نروژ، هارالد پنجم، در ۸۹ سالگی درگذشت؛ ولیعهد هاکون جانشین شد
ذخایر گاز اروپا درپی جنگ با ایران به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکرار ادعا‌های جنگ‌طلبانه ترامپ درباره ایران
گستاخی تازه رئیس جمهور آمریکا؛ پیشنهاد تغییر نام «تنگه هرمز» به «تنگه ترامپ»
هلند بخش بزرگی از ذخایر طلای خود را از آمریکا و کانادا خارج کرد
وزارت خارجه روسیه: اقدامات ضدروسی آلمان با واکنش سخت مواجه خواهد شد
راشا تودی: نظم جدید جهانی در سازمان همکاری شانگهای شکل می‌گیرد
ترامپ: انتخابات ونزوئلا فعلاً برگزار نمی‌شود
هیل: سومین تلاش برای استیضاح ترامپ تقریباً اجتناب‌ناپذیر است
بیش از ۲۳۰ مقام سابق هلندی خواستار تشدید فشار بر اسرائیل شدند
شی جین‌ پینگ: کشور‌های آسیای غربی با مداخله خارجی مخالفت کنند
سازمان ملل: گوترش حملات علیه غیرنظامیان را محکوم می‎‌کند
آخرین اخبار
تمدید استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه تا سال ۲۰۲۷
دیدار ویتکاف با مقام امنیتی امارات درباره ایران
ترامپ: از اسرائیل در مقابل ایران مراقبت می‌کنم
وزارت خارجه روسیه: اقدامات ضدروسی آلمان با واکنش سخت مواجه خواهد شد
ترامپ: انتخابات ونزوئلا فعلاً برگزار نمی‌شود
تکرار ادعا‌های جنگ‌طلبانه ترامپ درباره ایران
راشا تودی: نظم جدید جهانی در سازمان همکاری شانگهای شکل می‌گیرد
سازمان ملل: گوترش حملات علیه غیرنظامیان را محکوم می‎‌کند
هیل: سومین تلاش برای استیضاح ترامپ تقریباً اجتناب‌ناپذیر است
شی جین‌ پینگ: کشور‌های آسیای غربی با مداخله خارجی مخالفت کنند
گستاخی تازه رئیس جمهور آمریکا؛ پیشنهاد تغییر نام «تنگه هرمز» به «تنگه ترامپ»
هلند بخش بزرگی از ذخایر طلای خود را از آمریکا و کانادا خارج کرد
بیش از ۲۳۰ مقام سابق هلندی خواستار تشدید فشار بر اسرائیل شدند
اتحادیه اروپا خواستار بازنگری در صدور ویزا برای روس‌ها شد
ادعای کاتس: اسرائیل برای خروج فلسطینیان از غزه آماده است
زلنسکی تهدیدات خود علیه هوانوردی غیرنظامی در آسمان روسیه را تکرار کرد
آلمان مجوز صادرات نزدیک به ۹۳۰ میلیون دلار تجهیزات نظامی به اسرائیل را صادر کرده است
احتمال دیدار سه‌جانبه پوتین، ترامپ و شی در پاییز امسال
نتانیاهو عقب نشینی اشغالگران از نوار غزه را رد کرد
پوتین: روابط روسیه و چین به‌ صورت پویا در حال توسعه است
بسنت از احتمال تحریم دارایی‌های دیجیتال ایران خبر داد
آمریکا آزمایش نظامی هوش مصنوعی را در اوکراین انجام می‌دهد
تنش‌های منطقه محموله‌های نفتی عازم هند را به تاخیر انداخت
شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۴۷۰ نفر رسید
روسیه کاردار آلمان را احضار کرد
اردوغان: آماده کمک به آغاز روند صلح اوکراین هستیم
مرگ دو خدمه فیلیپینی نفتکش سعودی در تنگه هرمز
فرانسه خواستار توقف تجارت اتحادیه اروپا با شهرک‌های اسرائیلی شد
هشدار ایندیپندنت درباره انتشار ویدئوی جعلی ترامپ از حمله به جزیره خارک
پاکستان: آمریکا و ایران می‌توانند به مسیر مذاکره بازگردند