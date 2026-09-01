باشگاه خبرنگاران جوان - سردار وحید مجید در نشست خبری که ظهر امروز در نمایشگاه الکامپ برگزار شد، گفت: اگر امنیت سایبری جاری نباشد حوزه‌های اقتصاد دیجیتال با مشکل مواجه می‌شود و پلیس فتا با توجه به رسالتش، در حوزه برقراری امنیت سایبری وظایف بسیاری دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۲۷ جرم سایبری در کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، افزود: در پنج ماهه امسال نسبت به پارسال ۱۹ درصد کاهش پرونده را شاهد بودیم. همچنین کشف و وقوع ۹۰ درصد بوده که نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش یافته است.

سردار مجید تاکید کرد: اولویت پلیس فتا کلاهبرداری‌های اینترنتی، برداشت غیرمجاز، دسترسی غیرمجاز به داده‌ها، هتک حیثیت و مزاحمت هاست.

رئیس پلیس فتای کشور ادامه داد: بیشترین جرائم با ۱۳ درصد در پایتخت، خراسان رضوی ۱۲ درصد، اصفهان ۸ درصد، خوزستان ۶ درصد و فارس ۵ درصد رخ داده است.

سردار مجید گفت: کاهش وقوعات را بیشتر در استان‌های کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، لرستان و سیستان وبلوچستان شاهد بودیم.

وی افزود: برقراری ارتباط، تجارت و ... از جمله اقداماتی است که در فضای مجازی رخ می‌دهد؛ اما باید از ظرفیت‌های حوزه‌های مختلف مثل نظام بانکی و مرکز ملی فضای مجازی استفاده کرد تا زیرساخت‌ها هرچه بهتر مدیریت شود.

رئیس پلیس فتای کشور ادامه داد: در حملات اخیر دشمن بین نهادها، تقسیم بندی صورت گرفت که اگر حمله سایبری رخ داد تکلیف مشخص باشد و حوزه‌های شرکت‌های خصوصی و مردم به پلیس فتا واگذار شد. ۱۸۰ هزار حوزه‌های مختلف در بخش خصوصی داریم که به تناسب کارهایشان، کلان داده‌های زیادی دارند که هرکدام دارایی سایبری هر کشور هستند و حراست از آنها بسیار اهمیت دارد. در این رابطه نظارت‌ها و هماهنگی‌های خوبی در حال انجام داریم تا از داده‌های مردم حفاظت کنیم.

وی درباره کلاهبرداری‌های رمزارز نیز افزود: از سال ۹۹ شاهد شکل گیری در حوزه رمزارز‌ها هستیم در همان سال ۳۰۰ پرونده داشتیم که در سال ۱۴۰۴ تعداد پرونده‌ها زیاد شد؛ البته آموزش‌هایی به مردم نیز ارائه شده است و افزایش این پرونده‌ها نشان می‌دهد که این مسئله جزو زندگی روزمره شده و باید دانش آن نیز افزایش یابد.

رئیس پلیس فتای کشور ادامه داد: مقابله با حملات سایبری به بانک‌ها با مسئولان دیگر است، اما در حوزه‌های تراکنش‌های بانکی و تجارت الکترونیک ارتباط خوبی با بانک مرکزی داریم و آسیب‌هایی که در این حوزه‌هاست را بررسی می‌کنیم و به آنها اعلام می‌کنیم؛ اما اصلاحات نظام بانکی با خودشان است.

سردار مجید درباره سوء استفاده از تصاویر بانوان، گفت: شروع این جریان از همدان و لرستان بود که دسترسی‌هایی به تصویر بانوان داشتند و این تصاویر‌ها را در پروفایل‌های تلگرام قرار می‌دادند که این شبکه‌ها منهدم شد و ۵ نفر در همدان و ۷ نفر در لرستان دستگیر شدند و شاکیان زیادی داشتند که تمام این موارد بررسی شد.