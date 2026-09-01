باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - محمد عبدالهی در جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان هریس با تاکید بر ضرورت نظارت مستمر بر نانواییها گفت:اکیپهای بازرسی متشکل از بازرسان و ناظران دستگاههای مربوطه، روند فعالیت نانواییها و نحوه ثبت تراکنشهای خرید نان را به صورت دقیق بررسی خواهند کرد.
وی با اشاره به اهمیت شفافیت در تراکنشهای نانواییها افزود: شهروندان هنگام خرید نان شخصاً از کارت بانکی خود استفاده کرده و از در اختیار قرار دادن کارت و رمز بانکی خود به دیگران خودداری کنند.
فرماندار هریس گفت: تخلفات احتمالی در این زمینه توسط نهادهای نظارتی رصد شده و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.
عبدالهی همکاری مردم و نانوایان با اکیپهای بازرسی را ضروری دانست و گفت: نظارت دقیق و مشارکت شهروندان نقش مهمی در جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، کاهش تخلفات و حفظ حقوق مردم دارد.