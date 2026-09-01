باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حقشناس امروز(سهشنبه) در جلسه ستاد خدمات سفر که با حضور ویدئوکنفرانسی سید رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجامشده برای میزبانی از مسافران اظهار کرد: با همکاری انجمن هتلداران، ۴۰ درصد تخفیف برای اقامت مسافران در نظر گرفته شد تا افرادی که به صورت معمول به گیلان سفر کردهاند و همچنین کسانی که به دلیل شرایط پیشآمده در برخی استانهای کشور وارد گیلان شدهاند، بتوانند سفر و اقامت مناسبی داشته باشند.
وی با بیان اینکه گیلان یکی از محورهای مهم گردشگری کشور است، افزود: استان همواره از حضور گردشگران استقبال میکند و با وجود افزایش قابل توجه شمار مسافران، تلاش شده امکانات و زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات مطلوب به آنان فراهم باشد.
استاندار گیلان با اشاره به افزایش ورود خودروها به استان گفت: در روزهای عادی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار خودرو وارد گیلان میشود، اما در چهار تا پنج روز گذشته این رقم به حدود ۱۰۰ هزار خودرو در روز رسیده که طبیعتاً چنین افزایشی، حجم قابل توجهی از ترافیک و مصرف منابع را به همراه دارد.
حقشناس با اشاره به افزایش مصرف بنزین در استان بیان کرد: مصرف روزانه بنزین گیلان در شرایط عادی حدود پنج میلیون لیتر است که در روزهای اخیر به حدود هشت میلیون لیتر افزایش یافته و خوشبختانه با همکاری دستگاههای مرتبط، در تأمین سوخت مورد نیاز مسافران مشکلی ایجاد نشده است.
وی همچنین به افزایش مصرف برق، آب و نان در استان اشاره کرد و افزود: مصرف برق در این ایام حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است. مصرف آب تصفیهشده شرب نیز از حدود ۹ مترمکعب بر ثانیه در شرایط عادی به ۱۲ مترمکعب بر ثانیه رسیده و مصرف روزانه نان نیز از حدود ۸۰۰ تن به بیش از هزار تن افزایش یافته است.
افزایش گردشگران خارجی و توسعه پروازهای بینالمللی
استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت فرودگاه بینالمللی سردار جنگل رشت گفت: طی هفته گذشته ۱۵۸ پرواز در این فرودگاه انجام شده که ۵۲ پرواز آن خارجی بوده است و در حال حاضر پروازهای بینالمللی به مقاصد روسیه، ترکیه و عراق برقرار است.
حقشناس افزود: از زمان آغاز مجدد پروازها، حدود ۸۵ هزار گردشگر خارجی وارد گیلان شدهاند و با توجه به بلیتهای فروختهشده، پیشبینی میشود شمار گردشگران خارجی تا پایان مهرماه به بیش از ۱۲۰ هزار نفر برسد.
وی ادامه داد: افزایش پروازهای ترکیه و عراق در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم در کنار توسعه گردشگری عمومی، ظرفیت گردشگری سلامت نیز در استان بیش از گذشته فعال شود.
اضافه شدن ۲ هزار تخت گردشگری به ظرفیت اقامتی گیلان
استاندار گیلان با اشاره به توسعه زیرساختهای گردشگری استان اظهار کرد: در هفته دولت امسال ۲ هزار تخت گردشگری به ظرفیت اقامتی گیلان اضافه شد و طرحهای مختلف گردشگری از آستارا تا فومن و صومعهسرا به بهرهبرداری رسید.
حقشناس با اشاره به ظرفیت اقامتگاههای بومگردی استان گفت: در صومعهسرا یک مجموعه بومگردی راهاندازی شد که نخستین مهمانان آن خانوادههای شهدای میناب بودند و از آنان در این مجموعه میزبانی شد.
وی با بیان اینکه توسعه زیرساختهای گردشگری گیلان با جدیت دنبال میشود، افزود: در حال حاضر ۲۸۱ واحد گردشگری در استان در حال ساخت است که تکمیل و بهرهبرداری از آنها میتواند تحول قابل توجهی در حوزه گردشگری گیلان ایجاد کند.
استاندار گیلان تصریح کرد: ۶ هتل پنجستاره و هفت هتل چهارستاره در استان در حال احداث است و در کنار آنها، طرحهای متعدد اقامتی و گردشگری نیز در دست اجرا قرار دارد.
حقشناس همچنین از صدور موافقت اصولی برای ۲۰۰ واحد بومگردی خبر داد و گفت: ۱۱۸ واحد بومگردی نیز در حال ساخت است که بهرهبرداری از این ظرفیتها به توسعه گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران در استان کمک خواهد کرد.
فعالیت همزمان مرزهای دریایی، زمینی و ریلی گیلان
وی با اشاره به ظرفیتهای ترانزیتی استان گفت: مرزهای دریایی، زمینی و ریلی گیلان فعال هستند و بخشی از کالاهای اساسی نیز از طریق این مرزها وارد استان میشود.
استاندار گیلان با بیان اینکه مجموعه اقدامات انجامشده نشاندهنده شرایط عادی و پایدار استان است، خاطرنشان کرد: آمادگی داریم با تداوم همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی، در موجهای بعدی سفر نیز خدمات مناسب را به گردشگران داخلی و خارجی ارائه کنیم.
حقشناس با قدردانی از وزیر کشور، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و تمامی دستگاههای خدمترسان استان افزود: مدیریت مطلوب سفرها و ارائه خدمات مناسب، حاصل همکاری و همراهی مجموعه دستگاههای اجرایی، انتظامی، خدماتی و زیرساختی استان است.
وی تأکید کرد: گردشگری یکی از مزیتهای مهم گیلان و از ظرفیتهای ارزشمند برای ایجاد درآمد پایدار است و باید با توسعه زیرساختها و تقویت خدمات، زمینه بهرهمندی هرچه بیشتر استان و کشور از این ظرفیت فراهم شود.
منبع : روابط عمومی