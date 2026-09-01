دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هندیجان از شناسایی و کشف محموله بزرگ مهمات جنگی در این شهرستان خبر داد و گفت: دستگاه قضایی با قاچاقچیان سلاح و مهمات بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام والمسلمین افشار، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هندیجان، با اعلام خبر کشف محموله مهمات جنگی در این شهرستان اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی دقیق توسط دستگاه‌های انتظامی و امنیتی و دستور قضایی، یک محموله شامل ۱۱ هزار و ۲۰۰ عدد فشنگ غیرمجاز کلاشینکف کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب هندیجان در تشریح جزئیات این عملیات افزود: پس از شناسایی محموله مذکور و انجام اقدامات قانونی و فنی، مهمات کشف‌شده تحت نظارت مراجع ذی‌صلاح قرار گرفت و پرونده قضایی جهت شناسایی عوامل مرتبط و پیگرد قانونی در جریان است.

 

حجت‌الاسلام افشار با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است، تصریح کرد: دستگاه قضایی در کنار مجموعه‌های انتظامی و امنیتی، با جدیت کامل با هرگونه اقدام مخل امنیت عمومی و همچنین عوامل مرتبط با نگهداری، حمل، توزیع و قاچاق غیرمجاز سلاح و مهمات برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

وی در پایان از مشارکت و هوشیاری شهروندان قدردانی کرد و از عموم مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت به مراجع قانونی و انتظامی شهرستان اطلاع‌رسانی کنند.

برچسب ها: کشف فشنگ ، تیر فشنگ
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