باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش «ایثار»، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی مقدم، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در آیین تجلیل و تکریم خانواده‌های معظم شهدای دفاع مقدس سوم که با حضور نماینده آیت‌الله سیستانی و جمعی از خانواده‌های شهدا برگزار شد، اظهار کرد: بنا به تعبیر رهبر معظم و شهید انقلاب اسلامی، شهادت نوعی مرگ تاجرانه و معامله‌ای الهی است و این توصیف کاملا منطبق با مفاهیم قرآنی و وحیانی است که در آن، مرگ طبیعی و غیرطبیعی به فرصتی برای سود کامل در معامله با خداوند تبدیل می‌شود. هنر شهید آن است که سرمایه عمر خود را چنان به‌کار می‌گیرد که در این خرید و فروش الهی، سودی صددرصد عاید او شود و این همان هنر مردان خدا است که امام راحل (ره) و فقید انقلاب بر آن تأکید داشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی مقدم افزود: انسان در طول زندگی خود سرمایه‌ای به نام عمر در اختیار دارد و هنر شهید این است که از این سرمایه به بهترین شکل استفاده می‌کند و در معامله‌ای که خریدار آن ذات اقدس الهی است، به سودی دست می‌یابد که قابل مقایسه با هیچ سود دیگری نیست.

وی با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَیٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ» گفت: در این معامله، خداوند خریدار جان و مال مؤمنان است و پاداش آن بهشت است؛ از همین رو شهادت را می‌توان یکی از ارزشمندترین معاملات انسان با خداوند دانست.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تعبیر امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «شهادت هنر مردان خداست»، گفت: شهید با هنرمندی زندگی می‌کند و مسیر زندگی خود را به گونه‌ای طی می‌کند که در نهایت در این تجارت الهی، بالاترین سود را به دست می‌آورد.

وی ادامه داد: کسی که در این تجارت موفق شود، نام، یاد، راه، آرمان و اهداف او برای همیشه در تاریخ باقی خواهد ماند و شهدا به واسطه همین جایگاه، در شمار ماندگارترین انسان‌های تاریخ قرار می‌گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی مقدم با بیان اینکه شهدا در «سبقت در زندگی» از دیگران پیشی گرفتند، تصریح کرد: شهیدان والامقام با انتخاب مسیر شهادت، به جایگاهی دست یافتند که خداوند برای آنان وعده داده است و این جایگاه، همان فلاح و رستگاری ابدی است.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: این مضمون نشان می‌دهد که انسان باید در زندگی خود به فکر سرمایه‌ای باشد که با خود به جهان آخرت می‌برد؛ چراکه همه انسان‌ها سرانجام از این دنیا خواهند رفت و آنچه اهمیت دارد، سرمایه‌ای است که برای حیات ابدی خود فراهم کرده‌اند.

وی با اشاره به روایاتی از امیرالمؤمنین (ع) درباره شهادت خاطرنشان کرد: در فرهنگ اهل‌بیت (ع)، شهادت و جان‌دادن در راه خدا جایگاهی بسیار والا دارد و شهید با خون خود با خداوند معامله می‌کند؛ این همان «مرگ تاجرانه» است که انسان در آن به سودی جاودانه دست می‌یابد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی مقدم با خطاب قرار دادن خانواده‌های معظم شهدا گفت: می‌دانیم که از دست دادن همسر، فرزند، پدر یا مادر بسیار سخت و جانکاه است، اما باید سوی دیگر این واقعه را نیز دید؛ عزیزان شما به مقام و جایگاهی که خداوند وعده داده بود دست یافته‌اند و از این جهت باید به آنان تبریک گفت.

وی تأکید کرد: خانواده‌های معظم شهدا با وجود داغ سنگین از دست دادن عزیزان خود، می‌توانند به این افتخار بزرگ توجه کنند که شهیدانشان در راه خدا به فلاح و رستگاری رسیده‌اند و خداوند در برابر این شهادت، به آنان بهشت جاودانه عطا کرده است.