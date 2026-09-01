باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در شرایطی خود را برای دیدار حساس برابر پرسپولیس آماده میکند که یکی از مهمترین مسائل پیرامون این تیم، آرایش تاکتیکی سهراب بختیاریزاده برای دربی ۱۰۷ پایتخت است.
بختیاریزاده در هفتههای اخیر نشان داده که توجه ویژهای به استحکام خط دفاعی استقلال دارد و آبیپوشان در بیشتر دیدارهای گذشته با آرایش سه مدافع میانی و استفاده از دو بازیکن در جناحین به میدان رفتهاند. این سیستم به استقلال اجازه میدهد ضمن حفظ تعداد نفرات در خط دفاع، از فضای کنارههای زمین نیز برای طراحی حملات استفاده کند.
در چنین شرایطی، یکی از نکات قابل توجه برای دربی، نحوه چینش خط میانی استقلال خواهد بود؛ جایی که بازیکنان باید علاوه بر کمک به حفظ مالکیت توپ، در زمان از دست رفتن توپ نیز به سرعت به ساختار دفاعی تیم بازگردند.
از سوی دیگر، حضور بازیکنان سرعتی در جناحین میتواند یکی از برنامههای استقلال برای ضربه زدن به پرسپولیس باشد. بختیاریزاده در تمرینات اخیر تلاش کرده هماهنگی میان مدافعان، هافبکها و مهاجمان را افزایش دهد تا استقلال در انتقال از دفاع به حمله عملکرد بهتری داشته باشد.
با توجه به اینکه هر دو تیم استقلال و پرسپولیس در شرایطی نزدیک به یکدیگر در جدول قرار دارند، انتخاب سیستم و ترکیب اولیه میتواند نقش مهمی در روند این مسابقه داشته باشد و باید دید بختیاریزاده با همان آرایش دیدارهای گذشته تیمش را به میدان میفرستد یا برای نخستین دربی خود روی نیمکت استقلال دست به تغییر تاکتیکی خواهد زد.