باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش «ایثار»، سیداحمد موسوی اظهار داشت: شما سرمایهای ارزشمند برای جامعه هستید و بنیاد متعلق به شماست و باید حضور و مشارکت فعال در برنامهها و ادامه مسیر تحولی بنیاد داشته باشید. ما خادم جامعه ایثارگری هستیم و به این خادمی افتخار میکنیم.
معاون رئیس جمهور بیان کرد: یکی از سیاستهای ما که از ابتدا مورد تاکید بوده است، استفاده از ظرفیت و توانمندی شما عزیزان در مسیر حل مسائل و ایجاد تحول در بنیاد شهید و امور ایثارگران میباشد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: از همان ابتدا در بنیاد شهید و امور ایثارگران به دنبال آسیبشناسی مسائل به شیوه علمی بودیم تا بر اساس دادههای متقن فعالیتها و برنامههای اثربخش داشته باشیم و با اثربخس اقدامات بتوانیم زندگی، سلامت و معیشت جامعه ایثارگری را بهتر کنیم.
سید احمد موسوی در ادامه بیان داشت: یکی از اولین اقدامات ما تدوین کتاب برنامه راهبردی حکمرانی محور -چارچوب راهبری و تحول بنیاد شهید و امور ایثارگران در افق ۱۴۱۰- بود و اکنون نیز کتاب ارزشهای بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال آماده شدن است.
وی با تأکید بر ضرورت حرکت بنیاد به سمت حکمرانی نخبگانی، افزود: استفاده از ظرفیت نخبگان میتواند به شناسایی دقیق مسائل، ارائه راهکارهای کاربردی و افزایش اثربخشی برنامههای بنیاد کمک کند. ما درصدد هستیم از توانمندی و ظرفیت نخبگان نه تنها برای کمک به جامعه ایثارگری، بلکه برای همه کمک مردم و کشور استفاده کنیم.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین بر تقویت ارتباط مستمر با نخبگان شاهد و ایثارگر تأکید کرد و گفت: بنیاد آماده است از دیدگاهها و پیشنهادهای نخبگان برای تدوین و اجرای برنامههای راهبری استفاده کند و لازم است یک شورای راهبری از نخبگان ایثارگری ایجاد شود.
در ادامه این نشست، نخبگان حاضر به بیان دیدگاهها، پیشنهادها و راهکارهای خود درباره برنامه های بنیاد پرداختند و در خصوص استفاده از ظرفیت نخبگان ایثارگری، توانمندسازی ایثارگران و ارتباط مستمر بنیاد شهید و امور ایثارگران با آنان مطالبی را عنوان کردند.