باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با مسعود پزشکیان، همتای ایرانی خود دیدار کرد.

پوتین در دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران گفت: «ما شجاعت و پایداری شما را در دفاع از منافع ملی‌تان تحسین می‌کنیم.»

به گفته وی، علیرغم وضعیت نظامی و سیاسی دو کشور توانسته‌اند روند سال گذشته در روابط تجاری و اقتصادی را حفظ کنند. رئیس جمهور روسیه افزود در عین حال، مسکو در تلاش است تا با تأمین کالاهای ضروری از جمهوری اسلامی در این شرایط دشوار حمایت کند. او با ایرانیان در مبارزه برای منافعشان ابراز همبستگی کرد.

رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد: ما از انعقاد تفاهم‌نامه آتش‌بس ایران و آمریکا در ژوئن امسال استقبال کردیم اما متأسفانه، آتش‌بس ناپایدار و بسیار شکننده بود.

وی افزود: مردم روسیه با مردم ایران اعلام همبستگی می‌کنند. روسیه در تلاش است تا در شرایط سختی که ایران تجربه می‌کند، به این کشور کمک کند و کالاهای اساسی مورد نیازش را تأمین کند.

رئیس جمهور روسیه همچنین گفت: روابط دوستانه روسیه و ایران مطابق با متن و روح پیمان جامع مشارکت راهبردی در همه زمینه‌ها به طور پیوسته در حال توسعه است.

پزشکیان نیز از رئیس جمهور روسیه به خاطر موضعش در مورد این درگیری تشکر کرد و به سطح راهبردی روابط دو جانبه اشاره کرد. به گفته وی، در پلتفرم‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای است که کشورها می‌توانند در برابر سیاست‌های یکجانبه ایستادگی کنند.

منبع: تاس/ ریانووستی