رئیس جمهور روسیه در دیدار با همتای ایرانی خود در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای گفت که روسیه شجاعت و پایداری مردم ایران را تحسین می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان با مسعود پزشکیان، همتای ایرانی خود دیدار کرد.

پوتین در دیدار با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران گفت: «ما شجاعت و پایداری شما را در دفاع از منافع ملی‌تان تحسین می‌کنیم.»

به گفته وی، علیرغم وضعیت نظامی و سیاسی دو کشور توانسته‌اند روند سال گذشته در روابط تجاری و اقتصادی را حفظ کنند. رئیس جمهور روسیه افزود در عین حال، مسکو در تلاش است تا با تأمین کالاهای ضروری از جمهوری اسلامی در این شرایط دشوار حمایت کند. او با ایرانیان در مبارزه برای منافعشان ابراز همبستگی کرد.

رئیس جمهور روسیه خاطرنشان کرد: ما از انعقاد تفاهم‌نامه آتش‌بس ایران و آمریکا در ژوئن امسال استقبال کردیم اما متأسفانه، آتش‌بس ناپایدار و بسیار شکننده بود.

وی افزود: مردم روسیه با مردم ایران اعلام همبستگی می‌کنند. روسیه در تلاش است تا در شرایط سختی که ایران تجربه می‌کند، به این کشور کمک کند و کالاهای اساسی مورد نیازش را تأمین کند.

رئیس جمهور روسیه همچنین گفت: روابط دوستانه روسیه و ایران مطابق با متن و روح پیمان جامع مشارکت راهبردی در همه زمینه‌ها به طور پیوسته در حال توسعه است.

پزشکیان نیز از رئیس جمهور روسیه به خاطر موضعش در مورد این درگیری تشکر کرد و به سطح راهبردی روابط دو جانبه اشاره کرد. به گفته وی، در پلتفرم‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای است که کشورها می‌توانند در برابر سیاست‌های یکجانبه ایستادگی کنند.

منبع: تاس/ ریانووستی

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، مسعود پزشکیان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۵ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
بجای تحسین تجهیزات نظامی مورد نیاز کشور رو بهمون بفروشه مثلاً رادار،سوخو۳۵ ،پدافند و موشک قاره پیما
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
همگی رو فروحته بجز موشک قاره پیما خبر نداری مشکل خودنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
لطفا به رییس جمهور خودمون زبان بدن یاد بدید ک جلوی اینا چطوری بشینه و حرف بزنه
۵
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
روسیه بزرگترین دشمن ملت ایران عزیز است ...این همه بدبختی مردم ایران مقصر همین روسیه است که ایران رو منزوی کنه و اقتصاد فرو پاشیده ومردم فقیر وگرسنه
۹
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۱۱ شهريور ۱۴۰۵
توی ایران يه عده‌ای اندکی سنگ روس به سینه میزنه
Iran (Islamic Republic of)
امیر
۲۲:۵۶ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
آقای پوتین باغچه خودت را بیل بزن پدر ما را درآوردی.
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۳ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
اگر راست میگه جنگنده هایی که خریدیم رو تحویل بده
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۲ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
این همون پوتینیه که ۳ بار با روئسای جمهور آمریکا در مورد ایران صحبت کرده [۲۰۰۱،۲۰۰۳.۲۰۰۸] و ایران رو تهدید ،دیوانه و مشکل خطاب کرده !
پوتین اگر مَرده جنگنده و رادار و پدافند درست و حسابی بده جای موشک و پهپادهایی که بهش دادیم
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
ایکاش جناب پوتین به مردم اوکراین رحم نمی‌کند ؟ و مردم اوکراین یا کشته و زخمی شدند ویا اواره شدند به کشورهای اروپایی ایکاش در هیچ جای دنیا جنگی نبود
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۶ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
پوتین خودش یک جنایتکار است. به اکراین تجاوز کرده است.روسیه،هیچ دوستی با ابران ندارد فقط ایران را غارت کردا است.
۳
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۴ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
پوتین جنایتکار بیشتر از امریکا اسرایل به این کشور اسیب زده
۱۲
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۹ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
خواهشا تو دیگه تعریف نکن،همین تعریفهای الکی شماها پدر مردم رو درآورده
۶
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۱۹:۵۲ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
این خوشحاله که امریکا سرگرم ما شده کارای خودش راحت تر پیش میره
۶
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۴ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
چرا آقای پزشکیان مقابل پوتین با این حالت نشسته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۵ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
هر چی بدبختی داریم از بوتین و روسیه هست
۱۰
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۹ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
خوب فهمیده شجاعت و پایداری مردم نه پزشکیان
۱۳
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۵ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
واقعا مردم هستند که پای سختی ها و رهبری هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۹ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
یه طوری خبر درج شده انگار ناشر طرف روسیه. اولاً ما نیازی به تمجید روسیه خائن نداریم بعدشم چرا رئیس جمهور ایران با همتای روسی خود درج نشده !!؟؟؟
۶
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ع ع
۱۷:۵۴ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
مردم ایران بله درسته مردم اوکراین چطور
۵
۱۱
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