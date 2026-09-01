باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - دربی ۱۰۷ پایتخت برای تعدادی از بازیکنان استقلال تنها یک مسابقه حساس در تقویم لیگ برتر نیست؛ بلکه نخستین تجربه حضور آنها در یکی از مهم‌ترین مسابقات فوتبال ایران خواهد بود.

استقلال در فصل جاری تغییراتی در ترکیب خود داشته و تعدادی از بازیکنان این تیم برای نخستین بار قرار است فضای خاص دربی تهران را تجربه کنند. مسابقه‌ای که علاوه بر اهمیت سه امتیاز، از نظر فشار روانی، حضور هواداران و حساسیت رسانه‌ای شرایط متفاوتی با سایر دیدار‌های لیگ برتر دارد.

بازیکنان جوان استقلال از جمله احسان خردپیشه، علیرضا محبعلی، سامان تورانیان، حسین قارلقی در این مسابقه باید بتوانند تحت فشار زیاد، تمرکز خود را حفظ کنند و وظایفی را که از سوی سهراب بختیاری‌زاده به آنها سپرده می‌شود، به بهترین شکل انجام دهند. در چنین مسابقه‌ای یک اشتباه کوچک می‌تواند سرنوشت بازی را تغییر دهد و از همین رو تجربه بازیکنان باتجربه تیم در کنار نفرات جوان اهمیت زیادی خواهد داشت.

در سوی دیگر، استقلال چند بازیکن دارد که پیش از این تجربه گلزنی در دربی را داشته‌اند و می‌توانند نقش مهمی در هدایت بازیکنان کم‌تجربه‌تر ایفا کنند. روزبه چشمی از جمله آبی‌پوشانی است که سابقه گلزنی در این مسابقه را دارد.

اکنون باید دید بازیکنانی که برای نخستین بار پیراهن استقلال را در دربی بر تن می‌کنند، چگونه با فضای این مسابقه کنار خواهند آمد و آیا یکی از آنها می‌تواند نام خود را به عنوان یکی از چهره‌های ویژه دربی ۱۰۷ مطرح کند یا خیر.