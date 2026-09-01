باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر آهنگران، مدیرکل دفتر پیشآگاهی و کنترل عوامل خسارتزای سازمان حفظ نباتات کشور با اشاره به نزدیک شدن به فصل کشت دانه روغنی کلزا، بر اهمیت مدیریت اصولی و پیشگیرانه عوامل خسارتزا در مراحل اولیه رشد گیاه تأکید و اظهار کرد: بهمنظور کاهش خسارت آفات و بیماریها و حفظ پتانسیل تولید، مجموعهای از توصیههای فنی و کاربردی به سراسر استانهای کشور ابلاغ شده است که رعایت دقیق آنها توسط کشاورزان و کارشناسان پهنه ضروری است.
وی با اشاره به خطر آفت کک چلیپائیان در مرحله استقرار مزرعه، افزود: با توجه به حساسیت فوقالعاده گیاهچههای کلزا در ابتدای رشد و دشواریهای مبارزه شیمیایی در مرحله داشت، در مناطق دارای سابقه آلودگی باید عملیات تکمیلی ضدعفونی بذور با حشرهکشهای توصیهشده و مطابق با دستورالعملهای فنی سازمان با جدیت پیگیری و اجرا شود.
مدیرکل دفتر پیشآگاهی و کنترل عوامل خسارتزا همچنین کنترل علفهای هرز را از ارکان حیاتی در استقرار موفق این محصول دانست و تصریح کرد: بهمنظور جلوگیری از رقابت شدید علفهای هرز با کلزا در مراحل اولیه، بهرهگیری از علفکشهای پیش از کاشت و پیشرویشی موجود در سبد سموم کشور مورد تأکید است. علاوهبر این، استفاده از این علفکشها در زراعت کلزا فرصتی مغتنم برای اعمال مدیریت تناوب شیمیایی و کنترل علفهای هرز مقاوم به علفکشهای گندم نظیر «علف هرز چچم» فراهم میآورد.
آهنگران در پایان با اشاره به چالش گل جالیز در مزارع یادآور شد: اساس دستورالعملهای ابلاغی سازمان در دستور کار ویژه قرار گیرد تا از تحمیل خسارت به بهرهبرداران جلوگیری شود.