مدیران باشگاه استقلال تهران به بازیکنان و اعضای این تیم قول پرداخت به موقع پاداش در صورت برد مقابل پرسپولیس را داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در آستانه برگزاری دربی ۱۰۷ پایتخت، مدیران باشگاه استقلال برای افزایش انگیزه بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم، وعده پاداش ویژه‌ای را در صورت کسب پیروزی مقابل پرسپولیس مطرح کرده‌اند.

دربی همواره یکی از مسابقات متفاوت فصل برای باشگاه‌ها و بازیکنان بوده و حساسیت این دیدار باعث شده است مدیران دو تیم در آستانه مسابقه تلاش کنند با ایجاد انگیزه بیشتر، شرایط روحی و روانی مطلوبی را برای اعضای تیم خود فراهم کنند.

در همین راستا، مدیران استقلال نیز به بازیکنان و اعضای کادر فنی اعلام کرده‌اند که در صورت پیروزی برابر پرسپولیس، پاداش قابل توجهی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.

این موضوع در شرایطی مطرح شده که استقلال با ۱۰ امتیاز از چهار بازی در رده دوم جدول قرار دارد و پیروزی در دربی می‌تواند علاوه بر حفظ شرایط مناسب این تیم در جدول، از نظر روحی نیز اهمیت زیادی برای شاگردان سهراب بختیاری‌زاده داشته باشد.

اکنون باید دید وعده پاداش ویژه می‌تواند انگیزه مضاعفی برای آبی‌پوشان ایجاد کند و استقلال در نخستین دربی فصل تحت هدایت بختیاری‌زاده موفق خواهد شد با شکست پرسپولیس، سه امتیاز این مسابقه حساس را به حساب خود واریز کند یا خیر.

برچسب ها: فوتبال ، تیم فوتبال استقلال
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