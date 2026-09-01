باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - در هفته دولت و در مراسمی با حضور مسئولان حوزه حملونقل هوایی، ۱۷ فروند هواپیمای جدیدالورود به ناوگان هوایی کشور الحاق شد؛ اقدامی که با افزایش ظرفیت جابهجایی حدود ۲ هزار و ۹۰۰ مسافر، میتواند بخشی از نیاز موجود در شبکه پروازی کشور را پوشش دهد.
در همین راستا ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، با اشاره به روند توسعه ناوگان هوایی کشور گفت: برای ورود این ۱۷ فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور، در مجموع ۳۴ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده است.
وی افزود: الحاق هواپیماهای جدیدالورود به ناوگان، بخشی از برنامه توسعه ظرفیت حملونقل هوایی کشور است و میتواند امکان جابهجایی مسافران در مسیرهای داخلی و خارجی را افزایش دهد.
بررسی روند توسعه ناوگان هوایی کشور نشان میدهد که افزایش تعداد هواپیماهای عملیاتی، علاوه بر افزایش ظرفیت صندلی، میتواند در توسعه شبکه پروازی، افزایش تعداد مقاصد و بهبود امکان پاسخگویی شرکتهای هواپیمایی به تقاضای سفر مؤثر باشد. البته میزان اثرگذاری این هواپیماها بر بازار پرواز، به عواملی همچون عملیاتی شدن کامل هواپیماها، تأمین قطعات و تعمیرات، تخصیص مسیر و برنامهریزی شرکتهای هواپیمایی نیز وابسته است.
ورود یک فروند بوئینگ ۷۳۷ به ناوگان هوایی کشور
در همین راستا هم طبق اعلام مسئولان حوزه هوایی کشور یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ نیز پس از اتمام مراحل چک سنگین C، به ناوگان شرکت هواپیمایی «لاد ایر» اضافه شد
بر اساس اعلام شرکت هواپیمایی کشوری، این هواپیما چند ماه پیش وارد کشور شده و پس از طی فرآیندهای فنی و انجام چک سنگین C، آماده ورود به چرخه عملیاتی این شرکت خواهد شد.
ورود این بوئینگ ۷۳۷ را میتوان گامی دیگر در مسیر افزایش ظرفیت عملیاتی دانشت شرکتی که فعالیت خود را با محوریت فرودگاه توسعه داده و طی ماههای اخیر در مسیرهای داخلی از جمله مشهد، شیراز، ایلام، اصفهان، آبادان و اهواز به مسافران خدمات ارائه کرده است.
با اضافه شدن این هواپیما، ظرفیت عملیاتی ناوگان هوایی برای افزایش تعداد پروازها و توسعه مقاصد پروازی داخلی تقویت خواهد شد و این شرکت میتواند در ادامه، ظرفیت خود را برای ورود به برخی مسیرهای بینالمللی نیز توسعه دهد.
توسعه ناوگان؛ یکی از محورهای افزایش ظرفیت حملونقل هوایی
الحاق ۱۷ فروند هواپیمای جدید به ناوگان هوایی کشور در کنار ورود هواپیماهای جدید به ناوگان شرکتهای هواپیمایی، در شرایطی انجام میشود که صنعت حملونقل هوایی ایران برای افزایش ظرفیت پروازی با چالشهایی از جمله محدودیت ناوگان، نیاز به تعمیر و نگهداری هواپیماها، تأمین قطعات و افزایش ظرفیت عملیاتی مواجه است.
از این منظر، سرمایهگذاری ۳۴ هزار میلیارد تومانی اعلامشده برای ورود ۱۷ فروند هواپیما، صرفاً به معنای افزایش تعداد هواپیماها نیست، بلکه در صورت عملیاتی شدن کامل این ناوگان، میتواند به افزایش عرضه صندلی، توسعه مسیرهای پروازی و ارتقای ظرفیت شرکتهای هواپیمایی در پاسخگویی به تقاضای سفر منجر شود.
افزایش حدود ۲ هزار و ۹۰۰ نفری ظرفیت جابهجایی مسافر نیز نشان میدهد که سیاست توسعه ناوگان، علاوه بر تمرکز بر افزایش تعداد هواپیماها، بر تقویت ظرفیت واقعی حمل مسافر در شبکه هوایی کشور استوار است؛ موضوعی که در نهایت میتواند به افزایش دسترسی مسافران به پروازهای داخلی و خارجی و توسعه شبکه حملونقل هوایی کشور کمک کند.