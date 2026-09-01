باشگاه خبرنگاران جوان- شینا انصاری رییس سازمان حفاظت از محیط زیست روز سه شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بهرهبرداری از فاز دوم تصفیه خانه شیروان، اظهار کرد: امروز شاهد فعالیت تصفیهخانه صنعتی شیروان هستیم که اقدامی بسیار ارزشمند است.
وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی و کمبود آب در کشور، رویکرد بازچرخانی فاضلاب و بهرهگیری از پساب، یک ضرورت حیاتی است.
انصاری در تشریح ابعاد مثبت این طرح، گفت: این تصفیهخانه نه تنها به مدیریت منابع آب کمک میکند بلکه نقش موثری در تغذیه آبخوانها ایفا میکند که این موضوع در توسعه پایدار استان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی تاکید کرد: رویکرد بازچرخانی پساب باید از حالت داوطلبانه به یک سیاست اجرایی تبدیل شود.
رییس سازمان حفاظت از محیط زیست ادامه داد: بازچرخانی پساب در صنایع بزرگمقیاس استان از جمله فولاد و نیروگاهها به صورت جدی دنبال و پیادهسازی شود چرا که صنعت در کنار توسعه، متعهد به حفظ منابع آبی استان است.
فاز دوم تصفیهخانه فاضلاب شهرک صنعتی شیروان در خراسان شمالی امروز سه شنبه با حضور معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به بهرهبرداری رسید.
این طرح با هدف ارتقای ظرفیت تصفیه فاضلاب، کاهش بار آلایندگی و فراهم کردن امکان استفاده مجدد از آب تصفیهشده در فضای سبز، در شهرک صنعتی شیروان اجرا شده است.