مدیرعامل شرکت توانیر از جمع‌آوری ۱۷ هزار انشعاب غیر مجاز طی ۵ ماه اخیر در استان مازندران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید علی حسینی - محمد اله‌داد مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر با تاکید بر کاهش تعداد قطع و وصل‌ها نسبت به سال گذشته گفت:خدا رو شاکریم که تعداد قطع و وصل‌ها نسبت به سال گذشته یک چهارم بود علارغم اینکه ما در سال ۴۰۳ رشد هشت و شش دهم درصدی نسبت به سال ۴۰۲ داشتیم، در همین راستا هم امسال و هم سال گذشته شاهد کاهش ۳ درصدی بودیم .

وی تصریح کرد: در نظر داشته باشید ما هرچه جلوتر می‌رویم کار سخت‌تر میشود از این جهت که هم رشد بار ندیم و هم ۳ درصد از تقاضای موجود برای سال دوم کم کنیم.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به جمع آوری ۱۷ هزار انشعاب غیر مجاز در استان مازندران افزود: درسکونت‌گاه‌های غیر رسمی، مناطق خوش نشین و مصارف غیرمجاز کنتور و بعضا نصب ماینر استخراج غیرقانونی رمز ارز که سبب رشد بار زیادی شده بود طی ۵ ماه گذشته با اقداماتی ضربتی تعداد ۱۷ هزار انشعاب غیرمجاز در استان مازندران شناسایی و جمع‌آوری گردید.

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برچسب ها: انشعاب غیرمجاز ، شرکت توانیر
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