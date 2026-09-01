باشگاه خبرنگاران جوان؛سید علی حسینی - محمد اله‌داد مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توانیر با تاکید بر کاهش تعداد قطع و وصل‌ها نسبت به سال گذشته گفت:خدا رو شاکریم که تعداد قطع و وصل‌ها نسبت به سال گذشته یک چهارم بود علارغم اینکه ما در سال ۴۰۳ رشد هشت و شش دهم درصدی نسبت به سال ۴۰۲ داشتیم، در همین راستا هم امسال و هم سال گذشته شاهد کاهش ۳ درصدی بودیم .

وی تصریح کرد: در نظر داشته باشید ما هرچه جلوتر می‌رویم کار سخت‌تر میشود از این جهت که هم رشد بار ندیم و هم ۳ درصد از تقاضای موجود برای سال دوم کم کنیم.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به جمع آوری ۱۷ هزار انشعاب غیر مجاز در استان مازندران افزود: درسکونت‌گاه‌های غیر رسمی، مناطق خوش نشین و مصارف غیرمجاز کنتور و بعضا نصب ماینر استخراج غیرقانونی رمز ارز که سبب رشد بار زیادی شده بود طی ۵ ماه گذشته با اقداماتی ضربتی تعداد ۱۷ هزار انشعاب غیرمجاز در استان مازندران شناسایی و جمع‌آوری گردید.