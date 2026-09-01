باشگاه خبرنگاران جوان- فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی روزسه‌شنبه در آیین واگذاری اسناد مالکیت در خوزستان با اشاره به اهمیت واگذاری اراضی و تعیین تکلیف مالکیت منازل اظهار کرد: پرونده سنددار کردن منازل مسکونی در سراسر استان خوزستان (در مناطق شهری و روستایی) باید بسته شود و هیچ‌گونه تعللی در این مسیر پذیرفتنی نیست.

وی اولویت‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی را در ۲ محور کلیدی برشمرد و اظهار کرد: اولویت نخست ما گره‌گشایی از اراضی و املاکی است که سالیان متمادی محل سکونت مردم بوده، اما سند مالکیت ندارند همچنین اولویت دوم رفع مشکلات بافت‌های فرسوده است که نوسازی آنها موجب ارتقا امنیت و کیفیت زندگی شهروندان می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود به رویکرد دولت چهاردهم اشاره کرد و افزود: شخص رییس‌جمهور تاکید ویژه‌ای بر بهبود معیشت محرومان و تامین مسکن آنها دارند و در همین راستا، بخشی از برنامه‌های ما بر مسکن کارگری و تحویل اسناد مالکیت به اقشار آسیب‌پذیر متمرکز شده است.

صادق در خصوص چالش‌های اقتصادی حوزه مسکن نیز خاطرنشان کرد: ما واقف هستیم که سقف تسهیلات بانکی با نرخ تورم فاصله دارد لذا تمام تلاش خود را به کار بسته‌ایم تا برای آن دسته از طرح‌های مسکن که پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد دارند، امکانات و حمایت‌های بیشتری دریافت کنیم تا روند تکمیل آنها تسریع شود.

وی در ادامه از زحمات شبانه‌روزی کارکنان سازمان بنادر در بندر امام خمینی قدردانی کرد و گفت: تلاشگران این بندر به‌ویژه در دوران دفاع مقدس، با تمام توان پای کار بودند تا ترخیص کالا در کمترین زمان ممکن انجام شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقش بی‌بدیل رانندگان کامیون در دوران جنگ تصریح کرد: غیرت و شرف را رانندگان کامیون معنا کردند که کالا‌ها را از بندر به اقصی نقاط کشور جابه‌جا کردند. در آن دوران سخت و در اوج جنگ حدود چهار هزار کامیون در بندر تردد داشته و کالای اساسی مردم را تامین کردند.

وی افزود: این تفاوت در حجم تردد و استمرار فعالیت در سخت‌ترین شرایط، نشان می‌دهد که هیچ دشمنی نمی‌تواند خدشه‌ای بر همدلی و اتحاد مردم ایران وارد کند. در واقع وقتی پای دفاع از خاک، غیرت ملی و سربلندی کشور در میان باشد، مردم با اتحاد کامل در کنار دولت و نظام ایستاده‌اند.

صادق با اظهار امیدواری نسبت به عبور از چالش‌های فعلی، تاکید کرد: قطعا مشکلاتی در کشور وجود دارد، اما اراده مردم و مسئولان برای غلبه بر این چالش‌ها راسخ است. امیدواریم با سربلندی ملت بزرگ ایران از دوران سخت پیش‌رو، شاهد توسعه و آبادانی روزافزون در تمامی عرصه‌ها باشیم.

بر اساس این گزارش بهره‌برداری از ۶ هزار و ۵۴ واحد مسکونی و واگذاری زمین به ۱۰ هزار و ۴۵۰ مشمول از برنامه‌های سفر وزیر راه و شهرسازی به استان خوزستان است؛ این واگذاری‌ها شامل سه هزار قطعه زمین در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یک هزار قطعه زمین به ایثارگران و خانواده شهدا، تحویل چهار هزار و ۷۵۰ قطعه زمین ملکی به نیرو‌های مسلح و تحویل یک هزار و ۷۰۰ قطعه زمین سازمانی به فراجا است.

همچنین واگذاری و تحویل اسناد مالکیت ۴۴۰ واحد و قطعه زمین مسکونی از دیگر برنامه‌های این سفر است که شامل تحویل اسناد مالکیت ۲۴۰ واحد مسکونی کوی بلوکی‌ها در شهر بندر امام خمینی (سربندر) و اسناد مالکیت ۲۰۰ قطعه زمین مسکونی در اروندکنار آبادان می‌شود.

افتتاح متمرکز طرح‌های شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور شامل ۲۲ کیلومتر آزادراه و ۴۰ کیلومتر بزرگراه و همچنین افتتاح ۷۱ طرح راهداری با اعتبار ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال نیز از دیگر برنامه‌های سفر وزیر راه و شهرسازی به استان خوزستان است.

افتتاح پل عنافچه اهواز، بازدید از سایت خارج‌سازی مغروقه خانیان در بندر خرمشهر، بازدید از محوطه عملیاتی بندر امام خمینی (ره) و شرکت در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان از دیگر برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی در این سفر است.