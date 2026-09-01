سخنگوی پالایشگاه تهران گفت: با سرمایه‌گذاری ۱.۲ هزار میلیارد تومانی و ۲۷ میلیون یورویی برای تصفیه روزانه ۵۲ هزار مترمکعب پساب شهری، گامی بلند در راستای صرفه جویی آب شرب است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ شاکر خفایی سخنگوی پالایشگاه نفت تهران گفت: این پالایشگاه با اجرای طرح‌های زیست‌محیطی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گام‌های مؤثری برای کاهش مصرف آب و گاز، کاهش انتشار آلاینده‌ها و حرکت در مسیر تولید سبز و توسعه پایدار برای جوامع پیرامونی برداشته است.

وی در تشریح اقدامات این مجموعه اعلام کرد: ما مسئولیت اجتماعی را بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام مدیریت یکپارچه خود می‌دانیم. در همین راستا، نظام‌نامه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت، پس از ابلاغ نظام‌نامه صنعت نفت، به‌روزرسانی شده و تمامی فعالیت‌های ما بر پایه مدیریت ذی‌نفعان و پاسخ‌گویی به نیاز‌های واقعی جوامع پیرامونی در شهرستان ری، باقرشهر، کهریزک و روستا‌های تابعه همجوار پالایشگاه استوار است.

تمرکز بر زیرساخت‌های محلی

خفائی با اشاره به اقدامات زیربنایی در مناطق هم‌جوار گفت: پالایشگاه تهران با درک ضرورت‌های شهری، پروژه‌های زیرساختی مهمی را راهبری کرده است. از جمله می‌توان به پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه آبرسانی کهریزک با اعتبار ۱۹۰ میلیارد ریال با همکاری آبفای منطقه ۶، تأمین آب کشاورزی مورد نیاز عظیم‌آباد و اسماعیل‌آباد، و بهسازی بلوار سفیر امید با مشارکت شهرداری باقرشهر با تخصیص اعتباری بیش از ۱۲۷ میلیارد ریال اشاره کرد.

تولید سبز؛ تعهد زیست‌محیطی و چشم‌انداز انرژی‌های نو

سخنگوی پالایشگاه تهران با تأکید بر استراتژی «تولید سبز» اظهار داشت: ما با اختصاص ۲۸۰ هکتار فضای سبز و بهره‌گیری از پساب تصفیه‌شده، رویکردی نوآورانه در مدیریت منابع اتخاذ کرده‌ایم. سرمایه‌گذاری ۱.۲ هزار میلیارد تومانی و ۲۷ میلیون یورویی برای تصفیه روزانه ۵۲ هزار مترمکعب پساب شهری، گامی بلند در راستای صرفه جویی آب شرب است.

وی همچنین به طرح‌های توسعه‌ای اشاره کرد: علاوه بر پروژه‌های ارتقای کیفیت محصولات (تولید بنزین یورو ۵ و کاهش گوگرد نفت کوره)، پیگیری احداث پست ۶۳ کیلوولت برای اتصال برق تولیدی پالایشگاه به شبکه سراسری و احداث نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی در ۴ ساختگاه با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیون دلار، نشان‌دهنده عزم جدی ما برای صرفه‌جویی ۲۷۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی، ۲۲۵ میلیون لیتر آب و کاهش انتشار ۵۷۵ هزار تن دی‌اکسید کربن در سال و کمک به پایداری شبکه برق کشور است.

برچسب ها: پالایشگاه‌ ، تولید
خبرهای مرتبط
سهمیه بنزین خودروهای شخصی ۲ استان مرزی به ۱۶۰ لیتر رسید
توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در شرایط دشوار کشور هم متوقف نشد
۹۵ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز از دست‌رفته به چرخه بازگشت+ فیلم
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
راه‌اندازی نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی ایران در مشکین‌شهر؛ گامی نو در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
راه‌اندازی خط پنج‌رقمی «۵۲۱۴۴» برای تسریع در پاسخگویی به بیمه‌شدگان
مواد اولیه لوازم خانگی در یک سال چقدر گران شد؟
توزیع مرغ بالاتر از ۲۸۰ هزار تومان گرانفروشی است
وعده پرداخت مطالبات تا پایان شهریور محقق می‌شود؟
بانک ملی ایران: مانده حساب برخی مشتریان به‌ روزرسانی می‌شود
آخرین اخبار
بانک ملی ایران: مانده حساب برخی مشتریان به‌ روزرسانی می‌شود
وعده پرداخت مطالبات تا پایان شهریور محقق می‌شود؟
توزیع مرغ بالاتر از ۲۸۰ هزار تومان گرانفروشی است
مواد اولیه لوازم خانگی در یک سال چقدر گران شد؟
راه‌اندازی خط پنج‌رقمی «۵۲۱۴۴» برای تسریع در پاسخگویی به بیمه‌شدگان
وزیر صمت: روند تولید کالا در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد
احتمال وقوع رگبار در نواحی جنوب کشور طی دو روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران
حمایت زیرساختی از حوزه اقتصاد دیجیتال ضروری است
مسیرهای تسهیل نقل‌وانتقال پول بین اتاق ایران و IRU بررسی شد
قبوض برق کشاورزی اصلاح شد + فیلم
تکذیب ادعای توقف یکساله صدور مجوز صرافی‌ها
ورود فرش افغانستان و پاکستان به بازار ایران همچنان ادامه دارد
سند تحول دیجیتال صنعت بیمه وارد فاز اجرایی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۱ شهریور
تولید فرش دستباف در ۴ ماهه امسال ۸ درصد افزایش یافت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
کاهش بیش از ۷۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
میانگین مصرف روزانه بنزین از ۱۴۸ میلیون لیتر گذشت
۶ پروژه آبرسانی با ظرفیت ۱۲۲ هزار مترمکعب در شبانه‌روز به بهره‌برداری می‌رسد/ توسعه آب شیرین کن‌ها+ فیلم
قیمت سیب زمینی باید زیر ۸۰ هزار تومان باشد
پرداخت ۷۵ درصد مطالبات چایکاران
آبرسانی پایدار به ۵۳۵۳ روستا در کشور/ افت آبخوان‌ها می‌تواند موجب افت کیفیت آب شود
رفع محرومیت‌زدایی در کشور با طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها
گردش مالی بازار نوشت‌افزار حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان
کاهش ۴۰ درصدی واردات جو در پی افزایش تولید داخل
نباید قطع برق موجب قطعی آب شود
پایان موازی‌کاری دستگاه‌های تنظیم‌گر در دستور کار است + فیلم
بهره‌برداری از ۲۹ پروژه فاضلاب و ۶ پروژه آب تا پایان پاییز امسال
قاچاق زعفران کماکان ادامه دارد/قیمت زعفران افزایشی شد