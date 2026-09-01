باشگاه خبرنگاران جوان؛ شاکر خفایی سخنگوی پالایشگاه نفت تهران گفت: این پالایشگاه با اجرای طرح‌های زیست‌محیطی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گام‌های مؤثری برای کاهش مصرف آب و گاز، کاهش انتشار آلاینده‌ها و حرکت در مسیر تولید سبز و توسعه پایدار برای جوامع پیرامونی برداشته است.

وی در تشریح اقدامات این مجموعه اعلام کرد: ما مسئولیت اجتماعی را بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام مدیریت یکپارچه خود می‌دانیم. در همین راستا، نظام‌نامه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت، پس از ابلاغ نظام‌نامه صنعت نفت، به‌روزرسانی شده و تمامی فعالیت‌های ما بر پایه مدیریت ذی‌نفعان و پاسخ‌گویی به نیاز‌های واقعی جوامع پیرامونی در شهرستان ری، باقرشهر، کهریزک و روستا‌های تابعه همجوار پالایشگاه استوار است.

تمرکز بر زیرساخت‌های محلی

خفائی با اشاره به اقدامات زیربنایی در مناطق هم‌جوار گفت: پالایشگاه تهران با درک ضرورت‌های شهری، پروژه‌های زیرساختی مهمی را راهبری کرده است. از جمله می‌توان به پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه آبرسانی کهریزک با اعتبار ۱۹۰ میلیارد ریال با همکاری آبفای منطقه ۶، تأمین آب کشاورزی مورد نیاز عظیم‌آباد و اسماعیل‌آباد، و بهسازی بلوار سفیر امید با مشارکت شهرداری باقرشهر با تخصیص اعتباری بیش از ۱۲۷ میلیارد ریال اشاره کرد.

تولید سبز؛ تعهد زیست‌محیطی و چشم‌انداز انرژی‌های نو

سخنگوی پالایشگاه تهران با تأکید بر استراتژی «تولید سبز» اظهار داشت: ما با اختصاص ۲۸۰ هکتار فضای سبز و بهره‌گیری از پساب تصفیه‌شده، رویکردی نوآورانه در مدیریت منابع اتخاذ کرده‌ایم. سرمایه‌گذاری ۱.۲ هزار میلیارد تومانی و ۲۷ میلیون یورویی برای تصفیه روزانه ۵۲ هزار مترمکعب پساب شهری، گامی بلند در راستای صرفه جویی آب شرب است.

وی همچنین به طرح‌های توسعه‌ای اشاره کرد: علاوه بر پروژه‌های ارتقای کیفیت محصولات (تولید بنزین یورو ۵ و کاهش گوگرد نفت کوره)، پیگیری احداث پست ۶۳ کیلوولت برای اتصال برق تولیدی پالایشگاه به شبکه سراسری و احداث نیروگاه خورشیدی ۵۰۰ مگاواتی در ۴ ساختگاه با سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیون دلار، نشان‌دهنده عزم جدی ما برای صرفه‌جویی ۲۷۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی، ۲۲۵ میلیون لیتر آب و کاهش انتشار ۵۷۵ هزار تن دی‌اکسید کربن در سال و کمک به پایداری شبکه برق کشور است.