باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای روز سه‌شنبه در نشست خود در بیشکک، پایتخت قرقیزستان «اعلامیه بیشکک» را تصویب کردند و بر گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های امنیتی، تجاری و فناوری تأکید کردند.

این نشست با حضور شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند برگزار شد و همزمان با بیست‌وپنجمین سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای بود.

در این بیانیه، ۱۰ عضو سازمان بر پایبندی به حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل تأکید کرده و خواستار تقویت نقش سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت جهانی و پیشبرد توسعه پایدار شدند.

اعضای سازمان همچنین از ایجاد نظام جهانی چندقطبی، عادلانه‌تر و نماینده‌تر حمایت کردند و خواستار اصلاح ساختار حکمرانی جهانی برای فراهم شدن نقش برابرتر کشور‌ها در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی شدند.

سران شانگهای همچنین بر استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی، اصلاح نظام اقتصادی جهانی و افزایش همکاری در زمینه توسعه پایدار تأکید کردند و «استاندارد‌های دوگانه»، به‌ویژه در زمینه حقوق بشر را رد کردند.

در این بیانیه همچنین بر غیرنظامی بودن سازمان همکاری شانگهای تأکید شده و آمده است که اعضا از رویکرد‌های مبتنی بر تشکیل بلوک‌ها و تقابل در حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی حمایت نمی‌کنند.

امضای بیش از ۲۰ سند همکاری

سران کشور‌های عضو علاوه بر اعلامیه بیشکک، بیش از ۲۰ سند همکاری در زمینه‌های امنیت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، فناوری، حمل‌ونقل، انرژی و محیط زیست امضا کردند.

این توافق‌ها شامل تقویت امنیت منطقه‌ای، مقابله با قاچاق مواد مخدر، توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل و لجستیک، گسترش هوش مصنوعی و زیرساخت‌های دیجیتال و تعمیق همکاری‌های انرژی و زیست‌محیطی است.

همچنین همکاری میان سازمان همکاری شانگهای و کمیسیون اتحادیه آفریقا تقویت شد و لاهور پاکستان به‌عنوان پایتخت گردشگری و فرهنگی این سازمان برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ انتخاب شد.

سازمان همکاری شانگهای اکنون ۱۰ عضو دارد شامل: بلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان.

پاکستان نیز ریاست سازمان را از قرقیزستان تحویل می‌گیرد و در سال ۲۰۲۷ میزبان نشست بعدی شورای سران سازمان همکاری شانگهای خواهد بود.

منبع: آناتولی