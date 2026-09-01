سران شانگهای در «اعلامیه بیشکک» بر جهان چندقطبی و گسترش همکاری‌ها تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای روز سه‌شنبه در نشست خود در بیشکک، پایتخت قرقیزستان «اعلامیه بیشکک» را تصویب کردند و بر گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های امنیتی، تجاری و فناوری تأکید کردند.

این نشست با حضور شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند برگزار شد و همزمان با بیست‌وپنجمین سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای بود.

در این بیانیه، ۱۰ عضو سازمان بر پایبندی به حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل تأکید کرده و خواستار تقویت نقش سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت جهانی و پیشبرد توسعه پایدار شدند.

اعضای سازمان همچنین از ایجاد نظام جهانی چندقطبی، عادلانه‌تر و نماینده‌تر حمایت کردند و خواستار اصلاح ساختار حکمرانی جهانی برای فراهم شدن نقش برابرتر کشور‌ها در تصمیم‌گیری‌های بین‌المللی شدند.

سران شانگهای همچنین بر استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی، اصلاح نظام اقتصادی جهانی و افزایش همکاری در زمینه توسعه پایدار تأکید کردند و «استاندارد‌های دوگانه»، به‌ویژه در زمینه حقوق بشر را رد کردند.

در این بیانیه همچنین بر غیرنظامی بودن سازمان همکاری شانگهای تأکید شده و آمده است که اعضا از رویکرد‌های مبتنی بر تشکیل بلوک‌ها و تقابل در حل مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی حمایت نمی‌کنند.

امضای بیش از ۲۰ سند همکاری

سران کشور‌های عضو علاوه بر اعلامیه بیشکک، بیش از ۲۰ سند همکاری در زمینه‌های امنیت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، فناوری، حمل‌ونقل، انرژی و محیط زیست امضا کردند.

این توافق‌ها شامل تقویت امنیت منطقه‌ای، مقابله با قاچاق مواد مخدر، توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل و لجستیک، گسترش هوش مصنوعی و زیرساخت‌های دیجیتال و تعمیق همکاری‌های انرژی و زیست‌محیطی است.

همچنین همکاری میان سازمان همکاری شانگهای و کمیسیون اتحادیه آفریقا تقویت شد و لاهور پاکستان به‌عنوان پایتخت گردشگری و فرهنگی این سازمان برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ انتخاب شد.

سازمان همکاری شانگهای اکنون ۱۰ عضو دارد شامل: بلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان.

پاکستان نیز ریاست سازمان را از قرقیزستان تحویل می‌گیرد و در سال ۲۰۲۷ میزبان نشست بعدی شورای سران سازمان همکاری شانگهای خواهد بود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: اجلاس شانگهای ، سران شانگهای
خبرهای مرتبط
پوتین: ترکیه یکی از شرکای ممتاز روسیه است
پوتین: روسیه شجاعت و پایداری مردم ایران را تحسین می‌کند
شهباز شریف در اجلاس شانگهای: حمله به ایران بحرانی بزرگ در منطقه ایجاد کرد
وزیر خارجه پاکستان بر اجرای یادداشت تفاهم آمریکا و ایران تأکید کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تکرار ادعا‌های جنگ‌طلبانه ترامپ درباره ایران
گستاخی تازه رئیس جمهور آمریکا؛ پیشنهاد تغییر نام «تنگه هرمز» به «تنگه ترامپ»
هلند بخش بزرگی از ذخایر طلای خود را از آمریکا و کانادا خارج کرد
وزارت خارجه روسیه: اقدامات ضدروسی آلمان با واکنش سخت مواجه خواهد شد
راشا تودی: نظم جدید جهانی در سازمان همکاری شانگهای شکل می‌گیرد
ترامپ: انتخابات ونزوئلا فعلاً برگزار نمی‌شود
هیل: سومین تلاش برای استیضاح ترامپ تقریباً اجتناب‌ناپذیر است
بیش از ۲۳۰ مقام سابق هلندی خواستار تشدید فشار بر اسرائیل شدند
شی جین‌ پینگ: کشور‌های آسیای غربی با مداخله خارجی مخالفت کنند
سازمان ملل: گوترش حملات علیه غیرنظامیان را محکوم می‎‌کند
آخرین اخبار
تمدید استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه تا سال ۲۰۲۷
دیدار ویتکاف با مقام امنیتی امارات درباره ایران
ترامپ: از اسرائیل در مقابل ایران مراقبت می‌کنم
وزارت خارجه روسیه: اقدامات ضدروسی آلمان با واکنش سخت مواجه خواهد شد
ترامپ: انتخابات ونزوئلا فعلاً برگزار نمی‌شود
تکرار ادعا‌های جنگ‌طلبانه ترامپ درباره ایران
راشا تودی: نظم جدید جهانی در سازمان همکاری شانگهای شکل می‌گیرد
سازمان ملل: گوترش حملات علیه غیرنظامیان را محکوم می‎‌کند
هیل: سومین تلاش برای استیضاح ترامپ تقریباً اجتناب‌ناپذیر است
شی جین‌ پینگ: کشور‌های آسیای غربی با مداخله خارجی مخالفت کنند
گستاخی تازه رئیس جمهور آمریکا؛ پیشنهاد تغییر نام «تنگه هرمز» به «تنگه ترامپ»
هلند بخش بزرگی از ذخایر طلای خود را از آمریکا و کانادا خارج کرد
بیش از ۲۳۰ مقام سابق هلندی خواستار تشدید فشار بر اسرائیل شدند
اتحادیه اروپا خواستار بازنگری در صدور ویزا برای روس‌ها شد
ادعای کاتس: اسرائیل برای خروج فلسطینیان از غزه آماده است
زلنسکی تهدیدات خود علیه هوانوردی غیرنظامی در آسمان روسیه را تکرار کرد
آلمان مجوز صادرات نزدیک به ۹۳۰ میلیون دلار تجهیزات نظامی به اسرائیل را صادر کرده است
احتمال دیدار سه‌جانبه پوتین، ترامپ و شی در پاییز امسال
نتانیاهو عقب نشینی اشغالگران از نوار غزه را رد کرد
پوتین: روابط روسیه و چین به‌ صورت پویا در حال توسعه است
بسنت از احتمال تحریم دارایی‌های دیجیتال ایران خبر داد
آمریکا آزمایش نظامی هوش مصنوعی را در اوکراین انجام می‌دهد
تنش‌های منطقه محموله‌های نفتی عازم هند را به تاخیر انداخت
شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۴۷۰ نفر رسید
روسیه کاردار آلمان را احضار کرد
اردوغان: آماده کمک به آغاز روند صلح اوکراین هستیم
مرگ دو خدمه فیلیپینی نفتکش سعودی در تنگه هرمز
فرانسه خواستار توقف تجارت اتحادیه اروپا با شهرک‌های اسرائیلی شد
هشدار ایندیپندنت درباره انتشار ویدئوی جعلی ترامپ از حمله به جزیره خارک
پاکستان: آمریکا و ایران می‌توانند به مسیر مذاکره بازگردند