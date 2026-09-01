باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای روز سهشنبه در نشست خود در بیشکک، پایتخت قرقیزستان «اعلامیه بیشکک» را تصویب کردند و بر گسترش همکاریها در زمینههای امنیتی، تجاری و فناوری تأکید کردند.
این نشست با حضور شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه و نارندرا مودی، نخستوزیر هند برگزار شد و همزمان با بیستوپنجمین سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای بود.
در این بیانیه، ۱۰ عضو سازمان بر پایبندی به حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل تأکید کرده و خواستار تقویت نقش سازمان ملل در حفظ صلح و امنیت جهانی و پیشبرد توسعه پایدار شدند.
اعضای سازمان همچنین از ایجاد نظام جهانی چندقطبی، عادلانهتر و نمایندهتر حمایت کردند و خواستار اصلاح ساختار حکمرانی جهانی برای فراهم شدن نقش برابرتر کشورها در تصمیمگیریهای بینالمللی شدند.
سران شانگهای همچنین بر استفاده مسئولانه از هوش مصنوعی، اصلاح نظام اقتصادی جهانی و افزایش همکاری در زمینه توسعه پایدار تأکید کردند و «استانداردهای دوگانه»، بهویژه در زمینه حقوق بشر را رد کردند.
در این بیانیه همچنین بر غیرنظامی بودن سازمان همکاری شانگهای تأکید شده و آمده است که اعضا از رویکردهای مبتنی بر تشکیل بلوکها و تقابل در حل مسائل منطقهای و بینالمللی حمایت نمیکنند.
سران کشورهای عضو علاوه بر اعلامیه بیشکک، بیش از ۲۰ سند همکاری در زمینههای امنیت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، فناوری، حملونقل، انرژی و محیط زیست امضا کردند.
این توافقها شامل تقویت امنیت منطقهای، مقابله با قاچاق مواد مخدر، توسعه شبکههای حملونقل و لجستیک، گسترش هوش مصنوعی و زیرساختهای دیجیتال و تعمیق همکاریهای انرژی و زیستمحیطی است.
همچنین همکاری میان سازمان همکاری شانگهای و کمیسیون اتحادیه آفریقا تقویت شد و لاهور پاکستان بهعنوان پایتخت گردشگری و فرهنگی این سازمان برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ انتخاب شد.
سازمان همکاری شانگهای اکنون ۱۰ عضو دارد شامل: بلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان.
پاکستان نیز ریاست سازمان را از قرقیزستان تحویل میگیرد و در سال ۲۰۲۷ میزبان نشست بعدی شورای سران سازمان همکاری شانگهای خواهد بود.
منبع: آناتولی