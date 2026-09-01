باشگاه خبرنگاران جوان - فرزانه صادق در نشست با اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون جوانی جمعیت بیان داشت: در سال ۱۴۰۰ قانونی تصویب شد که بر اساس آن زمین باید در اختیار خانوادههای مشمول قرار گیرد تا بتوانند نسبت به ساخت مسکن اقدام کنند؛ اما نکته مهم این است که صِرف تحویل زمین کافی نیست و زمین باید قابلیت ساخت داشته باشد.
وی تأکید کرد: آمادهسازی زمین هزینه دارد و نمیتوان قطعهای را که فاقد خیابان، دسترسی و زیرساختهای لازم است، به مردم تحویل داد و از آنها انتظار داشت ساخت و ساز را آغاز کنند.
صادق با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۳۰ هزار واحد در چارچوب قانون جوانی جمعیت در دستور کار قرار گرفته است، گفت: حدود ۸۰ درصد این اقدامات در دو سال گذشته انجام شده و با وجود همه محدودیتها و همچنین مسئولیت بازسازیهای ناشی از جنگ، این روند ادامه داشته است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در مناطقی که متقاضی وجود دارد و زمین نیز موجود است، به استانداران ابلاغ شده که زمین مورد نیاز را شناسایی و فرآیند واگذاری را دنبال کنند. حتی در برخی موارد، زمینهای مناسب تا سقف ۱۰ هکتار نیز میتواند برای این منظور در نظر گرفته شود.
صادق با تأکید بر اینکه هدف صرفاً ساخت ساختمان نیست، گفت: باید مسکن را به خانه و سکونت تبدیل کنیم. تجربههای گذشته نشان داده است که اگر واحد مسکونی بدون آب، برق، مدرسه، فضای سبز، مسجد و سایر خدمات تحویل شود، عملاً مسأله مسکن حل نشده است.
وی با اشاره به هماهنگیهای انجامشده با وزارت نیرو اظهار داشت: جلسات مستمر با وزارت نیرو برگزار میشود تا انشعابات و زیرساختهای مورد نیاز همزمان با تکمیل ساختمانها آماده شود؛ چراکه نمیتوان کلید واحدی را تحویل مردم داد که آب و برق نداشته باشد.
۳۵۰ هزار واحد از نهضت ملی مسکن در دهکهای یک تا پنج قرار دارد
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به منابع مالی طرحهای مسکن گفت: در دو سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار فقره تسهیلات برای پروژهها پرداخت شده و همچنان حدود ۳۰۰ هزار واحد نیازمند دریافت تسهیلات هستند.
وی افزود: سقف تسهیلات مسکن در دو مرحله از ۵۵۰ به ۶۵۰ و سپس به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ هرچند این رقم همچنان با هزینه تمامشده فاصله دارد؛ اما با توجه به محدودیت منابع، تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی برای استفاده از ظرفیتهای موجود در حال انجام است.
صادق با اشاره به وضعیت اقشار کمدرآمد گفت: از مجموع ۸۵۰ هزار واحد، حدود ۳۵۰ هزار واحد مربوط به دهکهای یک تا پنج است که آورده آنها محدود است. به همین دلیل، برنامههای مختلفی برای تأمین منابع این گروهها در نظر گرفته شده است.
وی همچنین به استفاده از ظرفیت مولدسازی زمین و تسهیلات مسکن محرومان اشاره کرد و توضیح داد: برای نخستین بار در حوزه مسکن روستایی نیز افزایش منابع و تسهیلات با بهره پایین مورد توجه قرار گرفته تا خانوارهای کمدرآمد بتوانند با شرایط بازپرداخت مناسبتری نسبت به تکمیل واحدهای خود اقدام کنند
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت تکمیل پروژههای دارای پیشرفت بالا اظهار داشت: نمیتوان ساختمانی را که ۸۰ درصد پیشرفت دارد، به دلیل تأمیننشدن منابع یا انشعابات معطل گذاشت.
صادق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ثبتنام متقاضیان مسکن گفت: در حال حاضر ۸۵۰ هزار واحد در حال پیگیری است و حدود ۷۰۰ هزار نفر نیز پشت این طرح قرار دارند؛ بنابراین باز شدن سامانه ثبتنام به معنای تأمین فوری مسکن نیست، بلکه باید مشخص شود چه تعداد متقاضی واجد شرایط در هر استان و شهر وجود دارد و بر اساس آن، زمین و منابع اختصاص یابد.
وی تأکید کرد: اگر در شهری متقاضی وجود دارد و زمین نیز موجود است، باید فرآیند تخصیص و آمادهسازی آن دنبال شود و زمین صرفاً به دلیل وجود برخی موانع اداری بلااستفاده باقی نماند.
تقویت مسیرهای جایگزین حملونقل و استفاده از ظرفیت بنادر شمالی
صادق در ادامه با اشاره به وضعیت ترانزیت و تجارت خارجی کشور اظهار داشت: در جریان جنگ، ترانزیت کشور بیش از ۴۵ درصد کاهش یافت و بستهشدن بنادر جنوبی تأثیر قابلتوجهی بر روند صادرات و ترانزیت کشور داشت.
وی گفت: بخش عمده کالاهای وارداتی و صادراتی کشور، یعنی حدود ۷۰ تا ۷۵ درصد، از مناطق جنوبی جابهجا میشد و با ایجاد محدودیت در این بخش، ضرورت استفاده از بنادر شمالی و مسیرهای ریلی و جادهای بیش از گذشته نمایان شد.
وزیر راه و شهرسازی افزود: با وجود کاهش کلی ترانزیت، سهم حملونقل ریلی و جادهای در مبادلات با کشورهایی مانند ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان و افغانستان افزایش پیدا کرده است.
صادق با اشاره به افزایش ظرفیت بنادر شمالی گفت: ظرفیت تخلیه و بارگیری در بنادر شمالی حدود ۴۰ درصد نسبت به گذشته افزایش یافته و کالاهای اساسی نیز با استفاده از این ظرفیت در حال جابهجایی است.
وی تأکید کرد: بستهشدن مسیرهای جنوبی موجب شد واردات و صادرات کالاهای اساسی و ضروری از مسیرهای شمالی، ریلی و جادهای دنبال شود و این تجربه نشان داد که کشور باید ظرفیت مسیرهای جایگزین خود را بیش از گذشته توسعه دهد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره مسیر پاکستان گفت: موضوع اتصال ریلی و حملونقل ترکیبی با پاکستان در اولویت قرار دارد و برخی مسائل امنیتی و مرزی در حال پیگیری است. راهآهن جمهوری اسلامی ایران نیز برای انتقال کالا تا زاهدان و ادامه مسیر از طریق جاده، تمهیداتی را در نظر گرفته است.
صادق درباره توسعه همکاریهای حملونقلی با پاکستان و کشورهای منطقه نیز متذکر شد: این موضوع تنها از طریق وزارت راه دنبال نمیشود و وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و سایر دستگاههای مرتبط نیز در آن نقش دارند.
وی افزود: با توجه به شرایط ایجادشده در بنادر جنوبی، باید ظرفیت سایر پایانهها و بنادر کشور را فعال و افزایش دهیم.
پیگیری کریدورهای منطقهای و پروژههای بینالمللی
وزیر راه و شهرسازی درباره کریدور ارمنستان گفت: برای اجرای این پروژه، علاوه بر ساخت پل و تامین زیرساخت، موضوع تعداد کامیونها، سهمیهها و هزینههایی که به رانندگان و کامیونداران ایرانی تحمیل میشود نیز باید همزمان حل شود.
صادق افزود: مذاکرات با طرف ارمنی انجام شده و موضوعات مرتبط با این کریدور در حال پیگیری است تا مجموعه اقدامات مورد نیاز به صورت هماهنگ پیش برود.
وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به پروژههای بینالمللی و حضور پیمانکاران ایرانی عنوان کرد: در یکی از پروژهها، پیمانکار ایرانی که از پیمانکاران بینالمللی توانمند کشور است، برای پیگیری پروژه به همراه وزارت راه در مذاکرات حضور پیدا کرد و با پیگیریهای انجامشده، مشکلات آن برطرف شد و عملیات اجرایی آن نیز در آستانه آغاز قرار دارد.
وی در خاتمه با اشاره به مباحث مطرحشده از سوی اعضای کمیسیون اظهار داشت: بخش عمده موضوعات مطرحشده در این نشست، ملی و بخشی از آنها نیز منطقهای بود و برای بسیاری از موارد مطرحشده، دستورهای لازم صادر شد.
این عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به موضوع مولدسازی و محدودیتهای منابع مالی دولت بیانداشت: با توجه به شرایط موجود و همچنین خسارتها و هزینههایی که در جریان جنگ به زیرساختهای کشور تحمیل شد، مولدسازی دیگر موضوعی نیست که بتوان آن را کنار گذاشت و بعداً درباره آن تصمیم گرفت؛ بلکه وزارت راه و شهرسازی ناگزیر است با قدرت در این مسیر حرکت کند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در حال حاضر چهار پروژه در کشور از جمله آزادراه اصفهان ـ شیراز با استفاده از ظرفیت سازمان ملی زمین و مسکن و مولدسازی اراضی در حال پیشبرد است و این مسیر طی دو سال گذشته آغاز شده و با جدیت ادامه پیدا کرده است.
صادق همچنین با اشاره به پروژههای مسکن گفت: بخش مهمی از تعهدات دولت به ۸۵۰ هزار واحد مسکن مربوط میشود که از دولتهای گذشته باقی مانده و از سال ۱۳۹۸ مطرح بوده است. در بخشی از این پروژهها آورده متقاضیان کافی نیست و در حالی که ساختمانها در حال تکمیل هستند، اما زیرساختها هنوز آماده نشدهاند.
وی با بیان اینکه سهم وزارت راه و شهرسازی در تأمین زیرساختها یکسوم است، تصریح کرد: در بسیاری از سایتها حتی با وجود انجام تعهدات وزارت راه و شهرسازی، دستگاههای مسئول تأمین زیرساخت از جمله آب و برق هنوز به پروژهها نرسیدهاند و این موضوع موجب شده بخشی از واحدهای آماده، قابلیت سکونت نداشته باشند.