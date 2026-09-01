باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - ملکمحمد محمودیان در شورای برنامهریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری با حضور غلامرضا گودرزی معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس مرکز آمار ایران، گفت: پروژه GNAF با هدف استانداردسازی نشانیها، بهروزرسانی نقشهها و اختصاص کد مکانی به اماکن، یکی از زیرساختهای مهم برای حرکت به سمت نظام آماری ثبتیمبناست.
وی افزود: در ۴۳ شهر استان، از مجموع حدود ۴۳۰ هزار و ۳۰۰ مکان، تاکنون ۴۱۱ هزار و ۴۴۹ مکان ژئوکد شده و پیشرفت پروژه در بخش شهری به حدود ۹۷ درصد رسیده است.
محمودیان با اشاره به وضعیت اجرای پروژه در مناطق روستایی گفت: از مجموع ۷۷۶ روستا و آبادی مشمول طرح، تاکنون ۴۳۴ روستا و حدود ۱۲۸ هزار و ۹۰۲ مکان از ۲۰۲ هزار و ۵۰۲ مکان شناساییشده، ژئوکد شده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در بخش ساختمانهای شهری نیز از مجموع ۲۰۶ هزار و ۲۴۹ ساختمان، ۲۰۵ هزار و ۷۸۴ ساختمان ژئوکد شده که بیانگر پیشرفت حدود ۹۷ درصدی است؛ این رقم در بخش روستایی با ژئوکد شدن ۹۵ هزار و ۱۵ ساختمان از مجموع ۱۵۶ هزار و ۳۲۰ ساختمان، حدود ۶۵ درصد است.
وی تأکید کرد: تمامی نقشههای مورد نیاز شهری و روستایی استان بهروزرسانی و در اختیار شرکت پست قرار گرفته است و تلاش میشود تا پیش از آغاز سرشماری، پیشرفت پروژه در مناطق روستایی نیز افزایش یابد.
محمودیان خاطرنشان کرد: اتصال کد مکانی به اطلاعات ثبتی و کد ملی، امکان تولید آمار دقیقتر، شفافتر و کمخطاتر را فراهم میکند و انتظار میرود نخستین بهرهبرداری مهم از ظرفیت GNAF، در سرشماری ثبتیمبنای امسال باشد.