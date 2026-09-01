باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - بزرگسالان مسن در این دوره از عمر خود با افزایش خطر ابتلا به بیماری قلبی مواجه هستند، اما یک مطالعه جدید نشان داده است که استاتینها، داروهایی که دههها برای کاهش کلسترول استفاده میشدند، میتوانند این خطر را نیز کاهش دهند.
این مطالعه که توسط دانشگاه موناش در استرالیا انجام شد، نشان داد که درمان با استاتین، خطر اولین رویداد بزرگ قلبی عروقی را در افراد بالای ۷۰ سال که مستقل زندگی میکردند، تا ۳۰ درصد کاهش داد.
این یافتهها قابل توجه هستند، زیرا اثربخشی استاتینها در بزرگسالان مسن تاکنون مورد سوال بوده است. بسیاری از مطالعات قبلی بر روی افراد جوانتر متمرکز بودهاند و مشخص نبوده است که آیا شروع درمان با استاتین در سنین بالاتر میتواند مزایای مشابهی داشته باشد یا خیر.
این نتایج از اولین کارآزمایی تصادفی کنترلشده که به طور خاص بر روی اینکه آیا استاتینها میتوانند به بزرگسالان مسن در پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی کمک کنند، متمرکز است، به دست آمده است.
این کارآزمایی تقریباً ۱۰ سال طول کشید و نزدیک به ۱۰۰۰۰ شرکتکننده را شامل میشد. برخی استاتین دریافت کردند، در حالی که برخی دیگر دارونما دریافت کردند. سپس محققان پیامدهای سلامتی دو گروه را مقایسه کردند.
محقق ارشد این مطالعه، پروفسور سوفیا زونگاس، از دانشکده بهداشت عمومی و پزشکی پیشگیری موناش، گفت که این یافتهها میتواند بر نحوه مدیریت خطر بیماریهای قلبی عروقی در بزرگسالان مسن توسط پزشکان تأثیر بگذارد.
او افزود: "آنچه که اکنون با چنین شواهد قوی امیدواریم ببینیم، بهروزرسانی دستورالعملهای درمانی است تا به پزشکان کمک کند از این یافتههای جدید بهرهمند شوند. "
استاتینها به طور گسترده برای کاهش سطح کلسترول استفاده میشوند و نشان داده شده است که خطر حملات قلبی و سکته مغزی را کاهش میدهند. با این حال، استفاده از آنها در بزرگسالان مسن به دلیل شواهد محدود مختص به این گروه سنی بحثبرانگیز بوده است.
خطر ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی با افزایش سن افزایش مییابد و پیشگیری را با افزایش جمعیت جهانی به یک چالش مهم تبدیل میکند.
انتظار میرود تعداد افراد مبتلا به بیماریهای قلبی عروقی در سراسر جهان از حدود ۶۰۰ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ به بیش از یک میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ افزایش یابد.
زونگاس گفت که خطر ابتلا به حملات قلبی و سکته مغزی نگرانی عمدهای برای بزرگسالان مسن است و افزود که داشتن یک روش ایمن و مؤثر برای کاهش این خطر میتواند اطمینان خاطر قابل توجهی را برای بزرگسالان مسن و خانوادههای آنها فراهم کند.
پروفسور مارک نلسون، یکی از نویسندگان این مطالعه و پزشک عمومی و دانشیار دانشکده بهداشت عمومی و پزشکی پیشگیری موناش، گفت: «با توجه به این شواهد جدید، بیماران مسن باید با پزشک عمومی خود در مورد اینکه آیا استاتینها درمان مناسبی برای حفظ سلامت قلب و عروق آنها هستند یا خیر، صحبت کنند.»
پروفسور درک چیو، مدیر ارشد علمی و پزشکی بنیاد ملی قلب استرالیا، که به تأمین مالی این مطالعه کمک کرده است، از این یافتهها استقبال کرد.
چیو گفت: «برای دههها، استاتینها نقش کلیدی در کاهش بیماریهای قلبی عروقی داشتهاند. این مطالعه نشان میدهد که آنها حتی اگر در سنین بالاتر شروع شوند، هنوز هم میتوانند این نقش را ایفا کنند.»
منبع: مدیکال اکسپرس