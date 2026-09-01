باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - منتظری، رئیس جهاد دانشگاهی در بیستوهفتمین کنگره بینالمللی رویان اظهار کرد: یکی از دستاوردهای مهم انقلاب فرهنگی، تشکیل نهادی به نام جهاد دانشگاهی بود و پژوهشگاه رویان نیز از افتخارات این نهاد به شمار میرود.
وی با گرامیداشت یاد زندهیاد سعید کاظمی آشتیانی، گفت: نام و راه این چهره ماندگار همچنان در رویان زنده است و همکاران این پژوهشگاه مسیر علمی و جهادی او را ادامه میدهند.
رئیس جهاد دانشگاهی با مرور شرایط گذشته کشور افزود: در سالهایی زوجهای نابارور برای درمان مجبور بودند به خارج از کشور، عمدتاً انگلستان، سفر کنند و هزینههای سنگینی بپردازند؛ تا جایی که برخی خانوادهها برای تأمین هزینه درمان، داراییهای خود را میفروختند.
منتظری ادامه داد: در آن دوران، برخی واسطهها و مؤسسات نیز با دریافت مبالغ قابل توجه، خانوادهها را برای درمان به خارج از کشور میبردند و در مواردی مشکلاتی برای این خانوادهها ایجاد میشد؛ بهگونهای که برخی پس از پرداخت هزینههای سنگین، بدون دریافت خدمات درمانی مناسب با مشکلات جدی مواجه میشدند.
وی گفت: در چنین شرایطی، زندهیاد سعید کاظمی آشتیانی موضوع درمان ناباروری را در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران دنبال کرد و این حرکت، زمینه شکلگیری و توسعه رویان را فراهم کرد.
رئیس جهاد دانشگاهی تأکید کرد: اهمیت این اقدام فقط در درمان ناباروری خلاصه نمیشود، زیرا ناباروری علاوه بر یک مسئله پزشکی، رنج و اندوه عمیقی برای زوجها و خانوادهها به همراه دارد و یکی از خدمات بزرگ رویان، تلاش برای کاهش این رنج و بازگرداندن امید به خانوادهها بوده است.
منتظری خاطرنشان کرد: امروز باید این مسیر و تجربه ارزشمند را ادامه داد تا دستاوردهای علمی بیش از گذشته در خدمت مردم و حل مسائل کشور قرار گیرد.
شاهوردی در بیستوهفتمین کنگره بینالمللی رویان اظهار کرد: جایگاه امروز رویان، مرهون تعامل سازنده میان نسلهای مختلف دانشگاهیان و جهادگران علمی است؛ مسیری که نشان داد پژوهشگران ایرانی میتوانند در مرزهای دانش حرکت کنند و دستاوردهای علمی را به فناوری و درمان تبدیل کنند.
وی با اشاره به تحولات حوزه پزشکی تولیدمثل افزود: روزگاری ناباروری سرنوشتی اجتنابناپذیر تلقی میشد، اما پیشرفت دانش و فناوری، امکان مداخله در فرایندهای طبیعی را فراهم کرد و مرزهای این علم را تغییر داد.
رئیس پژوهشگاه رویان ادامه داد: امروز پرسشهای پژوهشگران تنها این نیست که چگونه یک بارداری شکل میگیرد؛ بلکه به دنبال شناخت دقیقتر کیفیت جنین، افزایش احتمال موفقیت درمان، شخصیسازی روشهای درمانی و حفظ توان باروری افراد، سالها پیش از از دست رفتن آن هستند.
شاهوردی همچنین با اشاره به تحولات علوم زیستی و فناوریهای سلولهای بنیادی گفت: سلولهای بنیادی در سالهای گذشته بیش از هر چیز نمادی از امید بودند، اما امروز این حوزه از مرحله امید به مرحله اثبات نزدیک شده است و انتظار میرود درمانهای نوین برای بیماران صعبالعلاج از مرحله پژوهش و کارآزماییهای بالینی، به درمانهایی ایمن، مؤثر و با هزینه مناسب تبدیل شوند.
وی با تأکید بر ضرورت انتقال تجربه به نسلهای آینده اظهار کرد: رویان کار خود را با یک ایده آغاز کرد؛ ایدهای که بر یک باور بزرگ استوار بود و آن اینکه محققان ایرانی میتوانند در مرزهای دانش حرکت کنند. امروز وظیفه ما این است که تجربه این مسیر را به نسل بعد منتقل کنیم، چرا که علم زمانی ارزش واقعی خود را نشان میدهد که به عمل و حل مسائل جامعه منجر شود.
رئیس پژوهشگاه رویان با اشاره به برگزاری بیستوهفتمین کنگره بینالمللی رویان گفت: این کنگره تنها یک رویداد علمی نیست، بلکه بستری برای گفتوگو، تبادل تجربه و شکلگیری ارتباط میان پژوهشگران، متخصصان، مراکز درمانی و شرکتهای دانشبنیان است.
وی افزود: در کنگره امسال بیش از ۸۰ داور آثار علمی را بررسی کردند و از میان آثار دریافتی، حدود ۴۴۷ ارائه پذیرفته شد. همچنین ۶۵ سخنران از استادان و متخصصان داخلی و خارجی در این رویداد حضور دارند.
شاهوردی خاطرنشان کرد: تلاش شده است در طراحی برنامههای کنگره، علاوه بر ارائه یافتههای علمی، چالشهای واقعی مراکز درمانی و متخصصان نیز مورد توجه قرار گیرد تا تجربههایی منتقل شود که لزوماً در مقالات و کتابها نمیتوان به آنها دست یافت.
وی در پایان از اعضای کمیته علمی و اجرایی، استادان، پژوهشگران و فعالان اثرگذار این حوزه قدردانی کرد و گفت: باید از کسانی که سالها با تلاش و تولید علم، پرچم علوم زیستی و پزشکی کشور را برافراشته نگه داشتهاند، قدردانی کنیم.