آلمان درباره حمله احتمالی به تأسیسات برق نزدیک نیروگاه براندنبورگ تحقیق می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مقام‌های آلمان روز سه‌شنبه تحقیقات درباره حمله‌ای احتمالی به یک تأسیسات مهم برق در نزدیکی نیروگاه ینش‌والده در ایالت براندنبورگ را آغاز کردند.

به گزارش رسانه‌های محلی، پلیس چند وسیله انفجاری را در یک تأسیسات مهم برق در نزدیکی نیروگاه زغال‌سنگ ینش‌والده کشف و خنثی کرده است.

روزنامه Märkische Allgemeine Zeitung گزارش داد که پلیس چند وسیله انفجاری را پیدا کرده که برای پرتاب راکت‌های حامل مواد منفجره طراحی شده بودند و آنها را خنثی کرد.

بر اساس این گزارش، هدف احتمالی این اقدام، ایجاد قطعی گسترده برق از طریق حمله به یک پست برق بوده است.

شرکت اپراتور شبکه برق ۵۰Hertz نیز اعلام کرد که مهاجمان به چند خط انتقال برق این شرکت آسیب زده‌اند و این حادثه برای مدت کوتاهی باعث اختلال در شبکه شده است.

با این حال، ۵۰Hertz اعلام کرد که تمام خطوط دوباره وارد مدار شده‌اند و تأمین برق عمومی تحت تأثیر قرار نگرفته است.

منبع: دویچه وله

برچسب ها: مواد منفجره ، نیروگاه برق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۱۰ شهريور ۱۴۰۵
تا چه بشه این خبر برای ما زدی
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