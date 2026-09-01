باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - به‌روزرسانی جدید شرکت مایکروسافت برای ویندوز ۱۱، فونت‌ها را خراب، اشاره گر ماوس را پنهان و چندین تنظیم اساسی دیگر، از جمله پس‌زمینه دسکتاپ را غیرفعال می‌کند. مایکروسافت از این مشکلات آگاه است، اما هنوز وصله‌ای برای رفع آنها منتشر نکرده است.

این به‌روزرسانی جدید ویندوز ۱۱ باعث ایجاد مشکلاتی در اشاره گر ماوس می‌شود، به گونه‌ای که ممکن است اندازه یا رنگ آن تغییر کند یا حتی ممکن است به طور کامل ناپدید شود.

به‌روزرسانی مورد بحث، به‌روزرسانی اختیاری KB۵۱۲۰۹۹۸ است. پس از نصب آن، کاربران علاوه بر مشکلات مکان‌نما، متوجه یک اشکال دیگر نیز شدند: تنظیمات پس‌زمینه دسکتاپ هر بار که رایانه مجدداً راه‌اندازی می‌شود، بازنشانی می‌شود.

بسیاری از کاربران همچنین متوجه شده‌اند که پس‌زمینه به جای تصویری که برای دسکتاپ خود انتخاب کرده‌اند، سیاه به نظر می‌رسد. پس‌زمینه به طور خودکار به رنگ سیاه ثابت تغییر می‌کند و بازنشانی تصویر مشکل را حل نمی‌کند. حتی راه‌اندازی مجدد رایانه، که یک مرحله عیب‌یابی رایج برای ویندوز است، می‌تواند باعث ناپدید شدن تصویر دسکتاپ و جایگزینی آن با یک پس‌زمینه سیاه شود.

مشکلات به‌روزرسانی ویندوز از مزایای آن بیشتر است

علاوه بر موارد ذکر شده، برخی از کاربران در مشاهده فونت‌های سیستم که تار به نظر می‌رسند، مشکل داشته‌اند و برخی گزارش داده‌اند که جستجوی پوشه‌های سیستم از کار افتاده است.

مایکروسافت اعلام کرده است که از این مشکلات آگاه است و در حال بررسی آنهاست. طبق گزارش وب‌سایت تخصصی Windows Latest، تنها راه حل شناخته شده برای این مشکل، حذف دستی به‌روزرسانی است.

شایان ذکر است که ویندوز ۱۱ تنها سیستم عامل دسکتاپ مایکروسافت است که هنوز به‌روزرسانی‌های رایگان دریافت می‌کند، در حالی که پشتیبانی از ویندوز ۱۰ در اکتبر ۲۰۲۵ به پایان رسید.

کاربرانی که نمی‌خواهند به macOS یا لینوکس تغییر دهند، با چندین گزینه رو‌به‌رو هستند: ادامه استفاده از سیستم قدیمی خود، ارتقاء به ویندوز ۱۱ با غیرفعال کردن به‌روزرسانی‌ها، یا نصب به‌روزرسانی‌ها و ریسک مواجهه با مشکلات جدید به دلیل به‌روزرسانی ناقص.

منبع: RT