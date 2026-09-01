رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سلماس از اختصاص ۳۵۰ هكتار زمین از اراضی موقوفه حاج عبدالکریم برای اجرای طرح ملی مسکن در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - حجت‌الاسلام دولتی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سلماس با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای صیانت از حقوق موقوفات اظهار کرد: در راستای احقاق حقوق موقوفات ۶۷ فقره پرونده پیگیری شده و ۵۵ برگ سند نیز برای موقوفات اخذ شده است.

وی همچنین از اختصاص ۳۵۰ هكتار زمین از اراضی موقوفه حاج عبدالکریم برای اجرای طرح ملی مسکن خبر داد و گفت: در سال جاری چهار وقف جدید نیز در شهرستان سلماس به ثبت رسیده است.

فرماندار شهرستان سلماس با گرامیداشت هفته وقف، بر ضرورت حفظ و صیانت از موقوفات و اجرای دقیق نیات واقفان تأکید کرد و گفت: وقف از سنت‌های ارزشمند دینی و اجتماعی است و احیای موقوفات و بهره‌گیری صحیح از ظرفیت آنها می‌تواند نقش مؤثری در رفع نیازهای جامعه و توسعه شهرستان داشته باشد.

محمد فتحی همچنین بر همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی با اداره اوقاف در راستای تعیین تکلیف و احقاق حقوق موقوفات و استفاده مطلوب از ظرفیت‌های این حوزه تأکید کرد.

برچسب ها: زمین موقوفه ، طرح مسکن ملی
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