باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در بیست و هفتمین کنگره بین المللی رویان گفت : برنامه ساماندهی روشهای جایگزین و نوین در حوزه ناباروری، از جمله رحم جایگزین، انجماد تخمک و ساماندهی مراکز ارائهدهنده این خدمات، تهیه شده و پس از تصویب در کمیسیون مربوطه، امیدواریم بهزودی در هیئت دولت نیز به تصویب برسد.
بهروزآذر در بیستوهفتمین کنگره بینالمللی رویان اظهار کرد: این برنامه با هدف ساماندهی خدمات، توسعه دسترسی عادلانه به خدمات باکیفیت و تقویت حمایتهای بیمهای، با همراهی وزارت بهداشت، جهاد دانشگاهی و متخصصان این حوزه تدوین شده است.
وی افزود: رویکرد ما در سیاستگذاری سلامت باروری نباید صرفاً درمان ناباروری باشد، بلکه باید از نگاه درمانمحور به سمت رویکردی پیشگیرانه و آیندهنگر حرکت کنیم و موضوع حفظ باروری را نیز بهطور جدی مورد توجه قرار دهیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور با اشاره به تکالیف قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه گفت: فراهم شدن امکان انجماد یا فریز تخمک برای دختران مجرد بالای ۳۰ سال، یکی از موضوعات مهمی است که در چارچوب تکالیف قانونی دنبال میشود و تلاش داریم زمینه اجرای مناسب آن را فراهم کنیم.
بهروزآذر ادامه داد: افزایش آگاهی عمومی، توسعه مشاورههای تخصصی و فراهم کردن امکان استفاده از روشهای علمی حفظ باروری در موارد ضروری، از جمله برنامههایی است که باید با جدیت دنبال شود. همچنین فناوریهای نوین، از جمله روشهای مرتبط با بافتهای تولیدمثلی و انواع پیوندها، در آییننامه جدید مورد توجه قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه سلامت باروری صرفاً به درمان ناباروری محدود نمیشود، اظهار کرد: آموزش و آگاهی، پیشگیری از بیماریها، تشخیص بهموقع مشکلات باروری، درمان مناسب و دسترسی به خدمات باکیفیت، همگی از ارکان سیاستگذاری در این حوزه هستند.
معاون رئیسجمهور با اشاره به فشارهای روانی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از ناباروری گفت: حمایت از زوجهای نابارور امروز بخشی از سیاستهای حمایت از خانواده است و تلاش میکنیم هزینههای درمان کاهش یابد، پوششهای بیمهای تقویت شود و دسترسی عادلانه به خدمات علمی و استاندارد، فارغ از محل زندگی و توان اقتصادی افراد، توسعه پیدا کند.
بهروزآذر با بیان اینکه خانواده در جهان امروز با چهار ابرچالش تحولات جمعیتی، گسترش شهرنشینی و مهاجرت، شتاب تحولات فناوری و تغییرات اقلیمی مواجه است، گفت: این تحولات بهتدریج سبک زندگی، روابط اجتماعی، تصمیم افراد درباره ازدواج و فرزندآوری و آینده نسلهای بعد را دگرگون کردهاند.
وی افزود: فرزندآوری بیش از آنکه صرفاً یک شاخص جمعیتی باشد، یک تصمیم انسانی و خانوادگی است؛ بنابراین باید شرایطی فراهم کنیم که خانواده ایرانی با احساس امنیت، امید و حمایت بتواند درباره فرزندآوری تصمیم بگیرد.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور با تأکید بر نقش مشترک زن و مرد در تصمیمگیری برای فرزندآوری تصریح کرد: سیاستهای آموزشی و فرهنگی نباید تنها بر زنان متمرکز باشد و مردان و پدران نیز باید همپای مادران برای ایفای نقش در خانواده و مواجهه با نیازهای نسلهای جدید آماده شوند.
بهروزآذر همچنین بر ضرورت تغییر نگاه جامعه به حضور کودکان تأکید کرد و گفت: با افزایش سالمندی جمعیت، حضور کودک در برخی محیطهای خانوادگی و اجتماعی کمرنگ شده و لازم است برای افزایش پذیرش کودکان و ارتقای تابآوری خانوادهها و جامعه در برابر ویژگیهای طبیعی دوران کودکی، برنامهریزی جدیتری صورت گیرد.
وی با اشاره به تأثیر اقتصاد، مسکن، اشتغال، امنیت شغلی، هزینههای تربیت فرزند، تغییر سبک زندگی و افزایش سن ازدواج بر تصمیم خانوادهها گفت: سیاست جمعیتی پایدار بدون سیاست مؤثر حمایت از خانواده امکانپذیر نیست و در این میان، امید مهمترین رکن تصمیم جوانان برای تشکیل خانواده و فرزندآوری است.
معاون رئیسجمهور افزود: زن نباید میان مادری و تحصیل، اشتغال، فعالیت علمی و مشارکت اجتماعی ناچار به انتخاب شود؛ سیاستگذاری درست باید زمینه جمع شدن این نقشها را فراهم کند و زنان از سلامت، امنیت شغلی، مراقبت از کودک و بازگشت شایسته به محیط کار اطمینان داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: در عین حال نباید از نیازها و مسئولیتهای مردان و پدران غافل شد؛ امنیت شغلی، معیشت پایدار، مرخصی مناسب پدری و کاهش فشارهای اقتصادی، از جمله حمایتهایی است که میتواند زمینه حضور فعالتر پدران در کنار همسر و فرزندان را فراهم کند.
بهروزآذر در پایان گفت: آینده خانواده و سلامت باروری، موضوع یک دستگاه نیست و به حکمرانی هماهنگ و همکاری همهبخشها نیاز دارد. وظیفه ما در نظام حکمرانی این است که فردای جوانان و خانوادهها را امن، باثبات و روشن کنیم تا تصمیم به فرزندآوری نه یک ریسک نگرانکننده، بلکه تصمیمی برخاسته از عشق، امید و اعتماد به آینده باشد.