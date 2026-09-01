باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اتحادیه کارکنان شرکت هواپیمایی بروکسل ایرلاینز بلژیک در اعتراض به تصمیم این شرکت برای از سرگیری پروازها به تلآویو، از اول سپتامبر اعلام اعتصاب کرده است.
اتحادیه ACV Puls میگوید کارکنان نباید مجبور به انجام پروازهای تلآویو شوند و باید این مسیر تنها با حضور کارکنان داوطلب انجام شود.
این اتحادیه با اشاره به نگرانیهای امنیتی، فشار روانی و ملاحظات اخلاقی کارکنان و همچنین توصیه وزارت خارجه بلژیک درباره خودداری از سفرهای غیرضروری به منطقه، خواستار تغییر تصمیم شرکت شده است.
اتحادیه هشدار داده در صورت ادامه اعزام اجباری کارکنان به پروازهای تلآویو، اقدامات اعتراضی و اعتصابهای بیشتری انجام خواهد داد.
منبع: بروکسل تایمز