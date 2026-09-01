باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - دولت و بخشهای اقتصادی مسیر مشخصی را برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور ترسیم کرده که محور آن گذار از رویههای سنتی به سازوکارهای هوشمند و دیجیتال است.
نخستین اولویت در این بخش، تعمیق هوشمندسازی نظام مالیاتی و پیشبرد طرح نشاندار کردن مالیاتهاست. در سالهای اخیر، اتصال سامانههای فروش و پرداخت به سامانه مؤدیان گامی مهم در راستای شفافیت مالیاتی بوده و اکنون تمرکز بر تکمیل این زیرساخت و گسترش دامنه پوشش آن قرار دارد.
در کنار نظام مالیاتی، هوشمندسازی گمرکات دومین محور اصلی برنامههای است. توسعه زیرساختهای الکترونیکی در گمرکات کشور میتواند سرعت ترخیص کالا را افزایش داده، هزینههای تجاری را کاهش دهد و بستر لازم برای کاهش تخلفات و فساد را فراهم کند. موضوعی که در تجارت خارجی و رقابتپذیری اقتصاد کشور اهمیت زیادی دارد.
سومین محور، مقرراتزدایی از فضای کسبوکار برای هموارسازی مسیر تحقق اقتصاد دیجیتال است. حذف قوانین و رویههای زائد، سادهسازی فرآیندهای اداری و کاهش موانع پیشروی فعالان اقتصادی از جمله اقداماتی است که میتواند به رونق کسبوکارهای نوپا و توسعه اقتصاد دیجیتال کمک کند.
در مجموع، این سه محور نشان میدهد که دولت بهدنبال ایجاد نظامی شفافتر، کارآمدتر و مبتنی بر فناوری است. رویکردی که در بلندمدت میتواند به انضباط مالی بیشتر، کاهش فساد و تسهیل رشد اقتصادی کشور بینجامد.
غلامرضا توکل، نایب رئیس مجمع نمایندگان با اشاره به این موضوع که هوشمندسازی نظام مالیاتی از چند سال پیش شروع شده و همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: دولت به درستی ادامه روند هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور را در دستور کار دارد. استفاده از سامانههای هوشمند برای مالیاتستانی به لحاظ افزایش اعتماد مودیان به روندهای مالیاتی کشور و انضباطبخشی به امور در این حوزه اهمیت دارد.
وی ادامه داد: سازوکارهایی مانند تبصره ماده ۱۰۰ که در حال حاضر برای دریافت مالیات مورد استفاده قرار میگیرد، زمینه فساد را از بین میبرند و روند مالیاتستانی را تسریع میکنند. این روشها به کاهش هزینههای دریافت مالیات در کشور نیز منجر میشوند.
وی ادامه داد: مقرراتزدایی یکی از مهمترین اقداماتی است که وزارت اقتصاد و امور دارایی میتواند انجام دهد. زیرا قواعد اضافه مشکلات جدی در حوزه کسب و کار به وجود آورده است. از بین بردن این مقررات اضافه کمک میکند که فضای کسب و کار تسهیل شود و زمینه برای تحرک اقتصادی در کشور به وجود بیاید.
توکل گفت: گمرکات از اهمیت بالایی در اقتصاد ملی برخوردارند. آنها مبادی ورود و خروج کالا در کشور به شمار میروند و هر چقدر سازوکارها در این بخش منضبطتر باشد، مزیت بیشتری برای کشور دارد.
وی ادامه داد: تجربه کشور در زمان جنگ تحمیلی اخیر نشان داد که گمرکات تا چه اندازه میتوانند در اقتصاد کشور نقش مهمی داشته باشند. استفاده حداکثری از ظرفیت آنها زمینهساز مقابله با کمبود کالا در کشور شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ۲۴ ساعته کردن فعالیت گمرکات حتی در شرایط صلح نیز میتواند ادامه پیدا کند. این امر به افزایش سرعت ترخیص کالاها میانجامد که هزینههای تجار را کاهش میدهد.
توکل گفت: دولت به درستی محورهای اصلی سیاستهایش را در سومین سال فعالیت خود در زمینه ادامه روند هوشمندسازی نظام مالیاتی، مقرراتزدایی اقتصاد دیجیتال و چابکسازی گمرکات قرار داده است. مهمترین ابرپروژههای در زمینه هوشمندسازی نظام مالیاتی و گمرکی کشور است که موجب تحقق دولت الکترونیک و با حداقل بروکراسی خواهد شد. تمامی این موارد جزو مسائل مهم کشور هستند که بهبود در آنها به منزله پیشرفت روندهای حکمرانی است.
وی ادامه داد: دنیا به سمت اقتصاد دیجیتال در حرکت است و روندهای قدیمی و انسانمحور منسوخ شده است. اقتصاد دیجیتال به لحاظ از بین بردن زمینه فساد برای کشور مزیت دارد. همچنین باعث افزایش سرعت و دقت امور میشود که مثبت ارزیابی میشود.